涉無註冊交易逾$12萬元貴金屬及寶石　33歲鐘錶公司董事助查

海關昨日（27日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度（制度）下並非B類註冊人的本地鐘錶公司，進行總額為12萬以上港元的貴重產品的現金交易。人員於昨日調查時，發現一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘錶公司，在業務過程中進行了數宗總額為12萬以上港元的現金交易。案件仍在調查中，一名33歲公司董事正協助調查。



海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊過渡期經已結束，任何由2024年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。

除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。