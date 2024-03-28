尖沙咀藥房「両變錢」中藥磨粉劏內地客　海關拘40歲男店員

再有藥房以「両變錢」不良手法劏客。本月初，一名內地旅客於尖沙咀一間藥房購物期間，被店員推銷雲苓、石斛、水飛薊3款中藥材，事主三度向店員查詢每両價錢無果，直至有人將中藥材磨粉，始告知以「錢」作計價單位，打折後索價1.5萬元；雙方討價還價後，事主無奈以3,000元購買部份了事。海關今日（28日）採取行動，拘捕該店一名40歲男職員，他正被扣查。



涉案藥房位於尖沙咀。（羅日昇攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈表示，今年2月底，事主前往涉案藥店選購保健品，期間男店員藉詞健康問題，向事主推銷3款中藥材以改善體質。事主以每両價錢查詢時，對方沒有回應；其後再次以両查詢時，有人只提及價錢；最後事主第三度以両確認，對方仍然迴避，只建議事主購買若干份量。

由於已再三查詢，事主誤以為藥材是以両計算，遂同意購買，結果店員磨粉後，即表示以錢作為計價單位，較預期價格高出10倍。店員指可提供折扣優惠，向事主索價1.5萬元；事主拒絕繳款，但最終以3,000購買部份了事。

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據了解，2023年通關後已有500宗涉及「斤、両、錢」的案件，八成由內地旅客舉報。海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。