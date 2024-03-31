元朗山火13小時被救熄　懷疑導致電壓驟降　中電四星期內交報告

昨日（30日）中午12時30分，消防接報指，元朗十八鄉崇山新村對開山坡發生火警，火線附近有電塔，據報現場一度傳出爆炸聲。火場面積約50米乘60米，有一條約200米長火線，懷疑受到山火影響，本港多區電壓驟降，引發多宗被困升降機事故，及後火場面積有所縮窄，至今日（31）凌晨1時31分，山火已被救熄，無人受傷。



消防派出出飛行服務隊擲水彈救火。（馬耀文攝）

+ 3

中電發言人再度回覆指，昨日電壓驟降期間，電力供應沒有中斷，公司與各政府部門緊密溝通，密切關注山火對電力供應的影響，昨日中午約12時28分，中電連接元朗至荔枝角的40 萬伏特架空供電系統錄得少於 0.1秒的電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

入夜後山火仍未撲熄，可見山頭見「火龍」。（黃煦緻攝）

山火期間，中華電力派員前往現場，在安全情況下，聯同相關政府部門密切監察山火發展的情況，同時派出直升機在電塔上空巡邏，監察山火對電塔的影響，山火過後，亦為電塔的設施進行檢測，確保運作仍然正常，現時工程人員正進行跟進工作，並會在四星期內向機電工程署提交報告。

山火已被救熄，無人受傷。（黃煦緻攝）

事故期間，中華電力與環境及生態局、機電工程署、消防處、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，確保盡早作出協調及應對，中華電力感謝對方在事故期間提供協助。