台灣花蓮地震｜那霸機場一度停飛　今早快運、港航飛沖繩客機折返

今日（3日）早上7時58分，台灣發生黎克特制7.3級地震，震源深度15.5公里，震央位在花蓮縣政府南南東方25.0公里海域。受到地震影響，日本沖繩一度發出海嘯警報，那霸機場航班一度暫停升降，大批旅客滯留機場。

受事件影響，今早香港快運及香港航空各有一班由香港前往沖繩的航班需要折返。涉事快運的航班（UO820）今早7時起飛，但飛至台北上空開始折返香港，並安全降落；至於港航的航班（HK676）於今早7時25分起飛，駛至宮古島上空後，亦告折返及安全降落。



機管局發言人指，截至今早10時，往來香港及台北、台中及高雄的航班沒有受到影響。而日本沖繩那霸機場因海嘯警報暫時關閉，截至今早10時，共有兩班由香港前往那霸機場的航班需要折返。

香港航空回覆查詢指，今天有2班前往沖繩航班，早上7時25分出發的航班因海嘯警報，那霸機場暫停升降而折返香港，航班已安全降落香港機場，暫定於下午再度出發前往沖繩；而原定於上午11時30分出發航班亦延誤至下午。

另外，香港航空今天有4班前往台北航班，今早9時15分出發航班已正常出發，餘下3班預計稍有延誤，暫時無需取消。如航班有變更，會即時通知旅客。