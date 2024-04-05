舂坎角泳灘檢逾千萬可卡因　毒販疑用浮標運毒　警續封兩灣調查

赤柱舂坎角泳灘昨午（4日）發現多個可疑包裹，經警方檢驗後證實為共19磚、約19公斤的可卡因，市值約1,900萬元。警方今日（5日）早上繼續圍封舂坎角泳灘及龜背灣作進一步調查，暫未有新發現。消息指，不排除有毒販將毒品包裹與浮標綁在一起，繼而投入海中，再發送毒品的GPS定位予接頭人。據知，有部分毒品隨水流漂上岸，廣東地區岸邊亦發現毒品，目前兩地正嘗試追查毒品來源及流向。



警方今日（5日）早上圍封舂坎角泳灘及龜背灣作進一步調查。（黃偉民攝）

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警方昨日（4日）下午4時39分接獲一名外籍男泳客報案，指在赤柱舂坎角泳灘發現多個可疑包裹被沖上岸，並在海中近防鯊網漂浮；打開其中一個包裹發現有白色粉末。

人員趕抵發現多個約12乘22厘米、印有「TNT」字眼的長方形包裹，爆炸品處理課（EOD）及反恐特勤隊一度到場，封鎖整個泳灘和疏散泳客；消防亦拖喉戒備，人員經調查後，相信並非爆炸品，而是19磚共重約19公斤的懷疑可卡因，總市值約1,900萬元。案件列發現可疑物品，交由毒品調查科跟進。

▼4月4日警方在舂坎角泳灘調查



警方封鎖泳灘調查。（陳浩然攝）

大批警員及消防在場調查。（陳浩然攝）

翻查資料顯示，多年前已有毒販以同類手法販毒，故並不罕見。去年警方偵查的毒品案中，亦懷疑有毒販將毒品藏於充氣浮標及救生衣等，並或會將該批毒品拋到海上，再由其他販毒集團成員接收，並供應鄰近地區的毒品市場。

2023年11月7日，警方及海關在一艘貨船的貨櫃中，發現有9袋以大麻繩串連、載有海上救生用品的貨物，包括救生衣及浮標等，檢驗後最終發現內藏共318包、以1公斤為包裝的懷疑可卡因磚塊，市值3.9億元，正正懷疑是用上述手法運毒。