兩男秘登南美經港貨船「押貨」　警偕海關揭救生品藏3.9億可卡因

警方及海關前日（7日）進行跨部門聯合行動，搗破一個跨地域販毒活動。警方接獲舉報，指一艘報稱在香港登記，由危地馬拉出發往約旦、途經香港的大型貨運船，發現兩名形跡可疑的非船員人士。人員其後鎖定懷疑藏毒貨櫃，登船調查後發現其中一批載有棉花糖的貨櫃，有9袋以大麻繩串連、載有海上救生用品的貨物，包括救生衣及浮標等，檢驗後最終發現內藏共318包、以1公斤為包裝的懷疑可卡因磚塊。



行動中，人員拘捕兩名分別為24歲本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，均報稱無業，將被暫控販運毒品罪名，明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。警方表示，相信販毒集團在南美某處安排兩名被捕人坐快艇秘密登上貨輪押送有毒品貨櫃，不排除該批毒品抵達亞洲地區海域的時候，毒販或會將該批毒品拋到海上，再由其他販毒集團成員海上接收，並供應鄰近地區的毒品市場。



人員發現9袋以大麻繩串連、載有海上救生用品的貨物，包括救生衣及浮標等，將貨物檢驗後，最終發現內藏共318包、以1公斤為包裝的懷疑可卡因磚塊。（梁偉權攝）

封條號碼有異惹疑 人員揭貨藏共318公斤可卡因磚塊

警方於11月1日接獲舉報，指一艘報稱在香港登記的大型貨運船，發現兩名形跡可疑的非船員人士。警方調查該貨船的航行路線，以及兩人的配搭和情況，相信二人並非單純偷渡，懷疑他們將違禁品如毒品偷運上船。由於涉案貨輪體積龐大，警方隨即聯絡海關進行聯合行動。海關根據風險評估及情報分析，鎖定該批由危地馬拉運送至約旦、報稱載有棉花糖的海運貨櫃，並懷疑船上逾8000多個個櫃中， 其中3個約40呎高的貨櫃藏有毒品。

經船公司的協調及安排下，該貨船前日（7日）抵達香港葵涌貨櫃碼頭。兩部門人員於同日下午4時登船作調查，發現3個貨櫃當中，其中一個貨櫃的封條號碼與船務文件不相符，而且有被打開痕跡，遂將其運至海關葵涌貨櫃檢驗中心作進一步檢驗。

人員進行初步X光檢查，發現該批封條號碼有異的貨櫃有不尋常形象，其形狀和密度與其他貨櫃有明顯分別。（梁偉權攝）

香港海關港口及海域科貨運檢查組指揮官王紀翔指，人員進行初步X光檢查，發現該批封條號碼有異的貨櫃有不尋常形象，其形狀和密度與其他貨櫃有明顯分別。打開檢查後，貨櫃前端有9袋以大麻繩串連、載有海上救生用品的貨物，內有充氣浮標、救生衣、潛水衣、防水浮燈等。由於該批貨物放在櫃門附近，引起人員懷疑，於是打開檢查，發現一磚磚以防水物料包裝的白色粉末，樣本對可卡因呈陽性反應。人員最終在9袋貨物，共檢獲318公斤、以1公斤為包裝的懷疑可卡因磚塊，市值3.9億元。

警：不排除將毒品拋海 供應鄰近毒品市場

警方隨即以「販毒罪」拘捕兩名可疑男子，分別為24歲本地男子及19歲厄瓜多爾籍男子，均報稱無業。案件仍在調查中，兩名被捕男子將會被暫控販運毒品罪名，並於明日（9日）在西九龍裁判法院提堂。警方將會繼續調查案件是否涉及其他人士、或有否香港販毒集團參與等。

警隊毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，經調查相信販毒集團在南美某處安排兩名被捕人坐快艇秘密登上貨輪，負責押解及運送載有毒品的貨櫃。該批載有毒品的貨櫃來自南美洲，於10月初隨貨輪出發，途經太平洋，抵達亞洲地區海域，資料顯示其最終目的地為約旦。

據警方調查所得，暫時未有直接證據顯示該批毒品目的地為香港。警方亦不排除該批毒品抵達亞洲地區海域的時候，毒販或會將該批毒品拋到海上，再由其他販毒集團成員海上接收，並供應鄰近地區的毒品市場。據了解，船隻由危地馬拉出發，途經多個南美國家，至10月20日離開墨西哥港口時，船職員發現兩名形跡可疑男子。據悉兩名被捕男子收取數十萬元報酬。

警方強調繼續打擊跨地域販毒活動

警隊毒品調查科行動組警司譚威信、香港海關港口及海域科貨運檢查組指揮官王紀翔及警隊毒品調查科行動組高級督察朱紹麟，向傳媒交代案情。（梁偉權攝）

警隊毒品調查科行動組警司譚威信指，該批毒品並非以香港為終點，亦非以香港為中轉站，純粹因為相關貨輪在香港註冊，並途經本港，最終被警方和海關破獲。警方強調，如發現毒品有機會途經香港，將主動介入並打擊跨國、跨地域販毒活動。警方形容，警隊及海關分別為香港的守城者同把關者，將繼續堅守崗位，一方面阻止毒品流入市面，另一方面繼續聯同世界各地的執法部門，打擊跨國跨地域販毒活動。

警方又指，販毒活動日趨國際化，販毒集團不時組織跨國跨地域的販毒行為，警方重申兩部門將繼續聯同海外及國內不同執法單位，加強情報交流並適時採取打擊毒品行動。另外，兩個部門將聯同相關持份者，包括船公司、物流公司等保持聯繫，主動出擊，針對利用航運作掩飾的販毒活動，強調絕不姑息犯案行為。