海關中英街拘兩六旬男女涉走私寵物　 踩殘舊單車攜7貓狗進港

香港海關與內地海關再度聯手執法，進行代號為「竉營」 的行動。關員日前先後在沙頭角關口拘捕兩男女，涉嫌非法進口動物，兩人犯案手法相同，均踩單車攜手提袋入境，試圖走私7隻名種貓狗，包括比熊犬、緬因貓、英國短毛貓及布偶貓。海關指，案中檢獲年幼動物僅兩個月大，市場售價總值約21萬元。有關動物將交予漁護署，接受不少於120天的檢疫隔離。



根據市場售價，檢獲的動物每隻可售出港幣3萬元。（梁偉權攝）

香港海關留意到網上，有不法分子宣稱可以從內地運送寵物到香港。香港海關與內地海關去年已瓦解一個走私動物集團，今年3月起兩地海關再度合作，開始代號為「竉營」 的行動，打擊非法進口動物。海關人員一連3日（3月24至26日）於沙頭角中英街，採取執法行動，檢獲6隻貓及一隻狗，拘捕兩名涉案人士。

第一宗案件發生於3月24日傍晚，海關人員截查一名攜有手提袋、踩單車，經中英街檢查站進港的男子。海關搜查後，發現袋內藏有3隻貓、一隻狗。至3月26日傍晚7時，海關人員發現一名女子用同樣手法，走私3隻貓進港。由於兩男女沒有任何進口動物許可證，海關以非法進口動物罪名將兩人拘捕。

兩名被捕本地男女年齡介乎60至61歲，報稱無業，持中英街禁區紙，現正保釋侯查。海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩指，兩人犯案方式一模一樣，不排除屬於同一個走私動物集團的成員。海關相信，有關集團已運作一段時間，透過提供金錢利益，驅使兩人犯案。與去年偵破案件不同，今次瓦解集團並沒設儲存倉庫，而是直接走私動物。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩交代案件。（梁偉權攝）

海關已將檢獲的動物，交予漁農自然護理署看管照顧。檢獲的動物品種，為比熊犬、緬因貓、英國短毛貓及布偶貓。根據市場售價，每隻動物可售出港幣3萬元，案中動物總值21萬元，不排除集團轉賣圖利。漁護署確認，案中檢獲的貓狗年僅兩個月至兩個半月，經獸醫檢驗後證實健康狀況良好，將接受不少於120天的檢疫隔離。

自去年起，「竉營」行動已破獲一個非法暫儲進口動物的倉庫，檢獲12隻走私貓狗，拘捕4人。香港海關將繼續透過積極情報收集，主動網上巡邏，有需要時會與內地海關進行針對性部署，積極打擊非法進口動物行動。根據狂犬病條例，任何人輸入動物前，應向漁農自然護理署申請許可證，違者可被檢控罰款5萬元最多監禁1年。