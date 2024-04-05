上水奪命車禍｜虎地拗道尋獲肇事車　車頭損毀轆現飛蛾　司機被捕

上水松柏塱發生奪命車禍，69歲老婦疑昨晚踩單車時被私家車撞倒昏迷，疑倒臥坑渠內約10小時，至今早（5日）始被剪草工人發現，惜告不治，肇事私家車事發後不顧而去。消息指，警方翻查閉路電視鎖定可疑的深色私家車，至傍晚時分，人員於上水虎地拗道尋獲一輛深藍色豐田私家車，車身左邊車頭嚴重損毀，懷疑與案件有關。現場所見，一隻飛蛾停留在私家車左前轆上。根據地圖，私家車被發現的位置，距離案發現場約3.7公里。據了解，警方已在粉嶺祥華邨拘捕一名39歲姓陳男子，涉嫌危險駕駛導致他人死亡、發生意外後沒有停車等罪，正被扣查。



69歲老婦4月4日晚在上水松柏塱踩單車時，懷疑被私家車撞到，警方4月5日在上水虎地拗道尋獲一輛懷疑與案有關私豐田私家車。（王譯揚攝）

今日（5日）早上8時13分，一名剪草工人報案，指發現一名老婦倒卧在路邊坑渠，頭部流血，昏迷不醒，路面有一部單車，懷疑是交通意外後墮地。救護員到場經檢驗證實事主已告不治。現場消息指，老婦面部朝天，左手前臂包上繃帶，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。

警方檢視單車，發現它有被撞擊的痕迹；而現場渠務署有閉路電視，據報拍攝到昨晚10時半左右，一輛深色私家車經過上述路段，懷疑撞車後不顧而去。另有距離案發現場約200米的村屋閉路電視拍攝到老婦踩單車的最後身影，以及約1分半鐘後，一輛深色私家車沿路駛過。

距離事發現場約200米，有村屋閉路電視拍攝到昨晚老婦的最後身影。

約一分半鐘後，有一輛深色私家車駛過，警方懷疑與事件有關。

警方經調查後相信，黃婦昨晚約10時半踩單車沿青山公路－古洞段南行，至松柏塱村對開時，懷疑被一輛私家車從後撞倒，黃婦其後倒臥於一排水溝內；意外後，該輛私家車離開現場。案件交由新界北總區交通部特別調查隊第二隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

老婦倒斃坑渠 警員到場調查

老婦墮坑受傷，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。（蔡正邦攝）

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