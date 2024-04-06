打擊黑的｜的士大使站駐蘭桂坊　幫乘客登記資料　防止被濫收車資

為了打擊「黑的」問題，警方從今日（6日）起開始為期3個月的「的士大使」計劃，針對打擊的士拒載、濫收車資等違法行為，中區警區率先在其中一個「黑點」蘭桂坊推行，在威靈頓街和士丹利街分別設的士站，逢周末及周日凌晨零時開放5小時，「的士大使」在站頭協助乘客登記的士車牌號碼、目的地及預估大約車資等資料，同時寫在的士資訊卡上，以供乘客參考，防止被濫收車資。



現場可見，「的士大使」在威靈頓街站頭，為乘客登記相關資料，一旦有乘客需要過海，則會指示他們到士丹利街的士站，警民關係組則在附近派發傳單，提醒市民遇上黑的時注意事項。



警民關係組在蘭桂坊一帶派發傳單，提醒市民遇上黑的時注意事項。（李家傑攝）

中區警區副指揮官羅國凱早前交代「的士大使」計劃，強調警方一直嚴厲打擊黑的問題，今年第一季，中區警區與港島總區一共收到23宗有關的士濫收車資及拒載的投訴，先後展開32次聯合執法行動，共有5名的士司機涉嫌濫收車資被捕，亦向10名涉嫌「拒載」、「沒有展示的士計程指示器」、「沒有展示的士司機證」的司機發出13張交通傳票。

此外，人員向違反交通規例事項的士共發出147張定額罰款通知書，亦向23架的士發出欠妥車輛報告，並將12架懷疑違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的士拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。

中區警區副指揮官羅國凱早前表示，警方一直嚴厲打擊黑的問題，今年第一季，中區警區與港島總區先後展開32次聯合執法行動，共有5名的士司機涉嫌濫收車資被捕，另有12人涉及非法改裝車輛，並派發超過140張交通違例告票。（歐嘉樂攝）