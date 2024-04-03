打擊黑的｜警方推為期3個月「的士大使」計劃　蘭桂坊成率先試點

警方為打擊黑的猖獗問題，從周六（6日）起開始為期3個月的「的士大使」計劃，針對打擊的士拒載、濫收車資等違法行為。中區警區今日（3日）率先於其中一個「黑點」蘭桂坊推行，於威靈頓街、士丹利街分別設的士站，逢周末及周日凌晨零時開放5小時，並在站頭派駐「的士大使」協助乘客登記的士車牌號碼、目的地及預估大約車資等資料，寫在的士資訊卡上供乘客參考，以防被濫收車資。



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中區警區副指揮官羅國凱表示，的士拒載、濫收車資情況嚴重，影響香港成為旅遊之都，警方今日（3日）聯同的士業議會、蘭桂坊協會推行先導計劃，將於每逢星期六、日的凌晨零時至清晨5時，在蘭桂坊一帶的威靈頓街、士丹利街設置的士站，每個的士站均派駐一位「的士大使」，協助乘客在登車時記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在的士資訊卡上。

的士資訊卡上亦附有其他有用資料，包括的士車資資訊及相關投訴熱線等。若乘客懷疑的士司機濫收車資或有其他違法行為，可提供相關資料向警方或交通諮詢委員會投訴。羅國凱又稱，該個先導計劃將為期實施3個月，及後在經過多方面的評估後，會考慮延長或推廣至其他景點實行。

除設「的士大使」外，警方亦向蘭桂坊一帶的商戶派發宣傳單張，希望商戶亦可向顧客宣傳「的士大使」計劃。

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羅國凱續指出，警方一直嚴厲打擊黑的問題，今年第一季，中區警區與港島總區先後展開32次聯合執法行動，共有5名的士司機涉嫌濫收車資被捕，另有12人涉及非法改裝車輛，並派發超過140張交通違例告票。