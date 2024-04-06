油麻地斬人案‧前傳｜兩黑幫酒吧結怨掃場肇禍　警拘6人涉刑毀盜竊

油麻地本周三（3日）發生斬人血案，一名40歲男子被伏擊，遭6名刀手斬傷。據知，事件涉及黑幫衝突，上月底兩黑幫人馬在尖沙咀一間酒吧消遣時起衝突，其後有人兩度到酒吧掃場，造成酒吧約40萬元財物損毀，懷疑因此遭人報復。警方油尖反黑組連日追查，拘捕5男1女涉嫌刑事毀壞及盜竊；連同斬人案被捕的5名男子，這宗因掃場而引發的衝突，至今有11人被捕。



油麻地閘車斬人案 源起尖咀酒吧遭掃場

警方稱，上月29及30日接獲報案，指尖沙咀廣東道一間酒吧發生盜竊及刑事毀壞案，損失約4萬元及有財物損毀，損失共約40萬元。案件交由油尖警區反三合會行動組跟進，人員於過去4天（2至6日）在全港多區拘捕5名男子及1名女子（19至44歲）涉嫌刑事毀壞及盜竊。所有被捕人現正被扣留調查，警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據悉，勝和人馬上月底在該酒吧消遣期間，與新義安人馬起衝突，有人接連兩日到來酒吧掃場。至本周三（3日），有勝和背景的梁姓男子，在油麻地文英街遇襲。他乘坐私家車在文英街，被歹徒駕乘的兩部車閘停，6名持刀大漢向他追斬，結果身中多刀。兇徒棄下其中一車，登上餘下私家車逃走。警方調查時發現傷者所乘坐的私家車上有冰毒等，26歲蔡姓男司機涉嫌藏毒被捕。

油尖警區反三合會行動組就此傷人案，於過去兩天（4至5日）在全港多區拘捕5名男子（22至58歲）涉嫌傷人、藏有攻擊性武器及行使虛假文件。調查顯示，案發時被捕人用開山刀襲擊梁男後登上一輛私家車逃去，其後有另一輛私家車接應，警方在屯門區發現該輛接應私家車。

傷者身中多刀，由救護車送院搶救。