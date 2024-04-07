百貨網店RabbitNRadish遭苦主轟失蹤　供應商：可能有300萬數未找

繼Choco Cloud Kids結業風波後，再有代購公司被爆失聯，苦主追索無門。一間售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish （Rabbit & Radish /大根兔）」，被指自去年底開始推出大量限時折扣，但今年2月中起失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，苦等無期。有苦主於網上開設群組，至今已逾500人加入，包括供應商及零售顧客，估計損失由數十元至數十萬元不等。本網今（7日）到該店位於葵涌的辦公室無人應門；記者嘗試致電查詢無果。



《香港01》接獲與Rabbit N Radish長期合作的供應商求助，聲稱被拖欠50多萬元，更估計若加上其他供應商及零售客，Rabbit N Radish「可能有近300萬數未找」。香港海關表示已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違例會採取執法行動。



根據「Rabbit N Radish兔仔網店苦主群」指該店在近2月開始一直無「出貨」，有苦主稱：「已幫襯多年，一向都攞到貨，最近一次是1月攞到。真係估唔到佢會呃錢」，群組內有不少苦主已循警方、海關、小額錢債審裁處及消委會等方向追討損失。

有受事件影響的苦主向《香港01》透露，指由2023年12月尾開始，Rabbit N Radish不停推出88折優惠，形容「以前從來無試過」，但直到農曆新年後開始失聯，官網電郵、facebook及WhatsApp均無人回覆，門市、自取點都無開放。翻查各平台，Rabbit N Radish於2月21日後便無任何更新，網站內貨物亦全部顯示售罄，但無提及結業及出貨安排等。本網今（7日）到該店位於葵涌的辦公室，無人應門。

售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish （大根兔）」，被指自去年底開始推出大量限時折扣，但今年2月中起失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，苦等無期。本網今（7日）到該店位於葵涌的辦公室無人應門。（蔡正邦攝）

據了解，Rabbit N Radish成立近8年，於3年前轉手經營。其中一名「被走數」的供應商Vicky接受訪問指，她於約3年前與Rabbit N Radish開始合作，長期供應淋浴露、洗頭水等生活百貨，惟在最近一年，對方「清數」十分緩慢。2月7日，她向自稱「冼生」的負責人追討，對方當時表露誠意，向其發出一疊期票保証，Vicky期間仍有供貨。惟最終對方在2月中旬表示會結業，並指會賣公司及賣物業償還，後來又曾稱「錢我就冇，命就得一條」。豈料對方最後失聯，期票亦無法兌現，共拖欠50多萬元。Vicky估計光供應商的苦主便超過8人，連同零售顧客，Rabbit N Radish「可能有近300萬數未找」，他們考慮循法律途徑追討。

《香港01》向海關查詢，海關已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違反《條例》的情況，會採取適當的執法行動。海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

根據《商品說明條例》（《條例》），任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，該商戶即屬「不當地接受付款」，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。