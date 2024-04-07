薄扶林道車禍｜疑入錯線扭軚撞的士　城巴：即時暫停車長駕駛職務

港島西區薄扶林道昨午（6日）發生驚險車禍，一輛城巴疑入錯線急扭軚，連撼路中石壆、路牌及一輛的士，幸無釀傷亡。城巴企業傳訊及市務部（城巴）發言人回覆時表示，涉事37B號線巴士昨午於薄扶林道近般咸道涉及一宗無人受傷的交通事故。巴士與對面行車線的一輛的士車身損毀。城巴已即時暫停該名車長的駕駛職務，並就展開事件調查。



涉事巴士沿薄扶林道駛至上般咸道橋面的支路時，突然急速扭右切線，猛撼路中石壆及路牌。（網上影片截圖）

案發於昨午約12時，據網上車cam片段可見，一輛37B城巴沿薄扶林道斜路駛至上般咸道橋面的支路時，突然急速扭右切線，猛撼路中石壆及路牌，撞飛安全島反光牌，繼而撞及對面線一輛的士。的士司機當場嚇窒：「嘩，好在扭一扭，唔係好大鑊！咁樣衝落嚟？」女乘客亦驚魂未定稱，「咁樣衝落嚟嘅？」片中可見，巴士撞壆時「彈跳」，幸未有翻車；其後車長落車慰問，雙方報警。

不少網民均指巴士車長懷疑入錯線肇禍，「發緊夢入錯線，上橋只能去般咸道，去唔到原有路線薄扶林道」、「未瞓醒行錯路又快，突然抽右」、「巴士冇反，執到啦！」

警方表示，昨午12時07分接獲報案，42歲男車長駕駛巴士沿薄扶林道左一線駛往中環方向。途至上址時，切向左線，撞到路牌及一輛的士。巴士車長及的士66歲男司機均無受傷。案件列作「交通意外—政府財物損毀」處理。