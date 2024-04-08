荃灣捲錢賊．天眼直擊｜魔術手偷走$500大牛　秒速手法震驚網民

荃灣驚現魔術手「捲錢賊」！網上瘋傳一段天眼影片，可見一名操普通話男子，於南豐中心一間手機配件店購買80多元的充電線，豪氣拿出1,000元結帳。詎料有人大施魔法，當女店員找贖後，便以無折扣為由拒買，期間拿着整疉鈔票「講數」，實際暗中將500元紙幣捲摺藏於掌心，秒速將「大牛」捲走塞入褲袋，又拿回自己的「金牛」離去，500元袋袋平安。其手法純熟震驚網民，不少人指「睇咗幾次先睇到」。片段可見，事發於前日（6日）下午，惟警方初步未有接報獲案。



涉事男子豪氣拿出1,000元「金牛」結帳。（網上影片截圖）

相關片段長約1分15秒，時間為4月6日下午約4時10分。可見一名身穿Polo恤、牛仔褲、斜孭袋的中年男子，在荃灣南豐中心一間手機配件店購物，並選購了一盒值80多元的充電線。當他拿向收銀櫃枱後，向女店員要求「便宜一點吧？」女店員稱「不行」婉拒。他拿着充電線查看一番後，即從銀包拿出一張1,000元港幣結帳；女店員不以為意，隨即找回910多元，包括一張500元港幣及4張100元港幣。

當店員找錢後，有人立即「改變心意」，當着女店員面前數錢兼拿着該疊鈔票要求「便宜一點吧」，再度被拒後便將鈔票「完壁歸趙」，自己則拿回「金牛」離去。不過仔細一看，該名男子拿着鈔票之時，已暗中將最底一張500元捲摺藏於右手，交回鈔票予店員時即「絲滑」將其捲走，片中亦可見其右手立即伸入褲袋，左手拿回自己的「金牛」離去，全程神態自若，毫無破綻。

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事後店方將片段放上網，並呼籲商戶提防，並指「其實生意已經好難做，仲要遇上d（啲）咁嘅大陸專才！」而賊人的純熟手法亦震驚網民，不少人表示「睇唔到佢點攞錢‥‥‥」、「我睇咗幾次先睇到」、「極快速扣下對摺，手法是很專業和純熟！」亦有人認為店員經驗不足，應提高警覺，「邊有人成疊錢唔數就比佢退返話唔要？」