荃灣捲錢賊｜老闆娘看舖兩遇賊　東主料專吼女性：冇啦呢啲魔術手

荃灣南豐中心一間手機配件店，前日（6日）成為「捲錢賊」獵物，遭一名普通話男秒速捲走500元「大牛」。《香港01》尋獲該店東主鄭先生了解，他稱去年已曾遇上同類「找錢黨」失500元，兩次均由妻子看舖，相信賊人是吼準女性看舖而犯案，可能「戇居居，唔夠專注。」但他指不會大費周章報警，只能提高警覺，「冇啦呢啲魔術手！」



涉事男子豪氣拿出1,000元「金牛」結帳。（網上影片截圖）

鄭先生表示，其店開業一年多，去年曾有一名操普通話的女「找錢黨」上門，以同類型手法掠走500元，今次和上次均由妻子看舖，「可能見佢打機，戇居居，唔夠專注。」他認為賊人是吼準女性看舖而犯案，如男性看舖未必夠膽落手，他直言很難加強防範，只能提高敏感度，「我唔會畀佢數（錢），我會自己揸住數畀佢睇！」

今次妻子中招後已立即致電通知，惟當時賊人已揚長而去，鄭先生隨即翻看閉路電視，「我自己都睇咗兩次，睇到佢隻手攝張500蚊走，冇啦呢啲魔術手！」他稱兩次均無報警，認為如對方是內地人，報警亦未必有用，以免浪費人力物力錄口供。他又指不會拒收1,000元紙幣，「租都就嚟交唔起，冇得唔收，老婆睇舖就唔收囉，生意難做，1,000蚊買幾廿蚊嘢都係錢！」

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相關天眼影片在網上瘋傳，可見前日（6日）下午一名操普通話男子購買80多元的充電線，豪氣拿出1,000元結帳。詎料有人找贖期間以無折扣為由拒買，期間拿着整疉鈔票「講數」，實際暗中將500元紙幣捲摺藏於掌心，秒速將「大牛」捲走塞入褲袋，又拿回自己的「金牛」離去。其手法純熟震驚網民，不少人指「睇咗幾次先睇到」。