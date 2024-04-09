元朗13歲男無戴頭盔揸綿羊仔載客　涉無牌駕駛等7罪被捕保釋候查

社交平台本月5日廣傳兩段車Cam片段，拍攝到一名年約10多歲的男童，疑無戴頭盔及踢拖，駕駛一輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，在元朗區的馬路間行駛，其間攝車罅及衝紅燈，未有遵守交通規則。警方新界北總區交通調查組人員經調查後，昨晚（8日）在元朗區內拘捕一名13歲男童，涉嫌無牌駕駛等7項罪名。警方今日表示，該男童已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



白衣男童駕駛「綿羊仔」電單車，身後載着另一名男童，在車輛與路邊欄杆間的狹縫中行駛。

警方表示，早前留意到一些網上片段，片段中一名男童於4月5日，先後兩次在元朗區駕駛一輛懷疑電單車，分別在青山公路元朗段及水車館街行駛，並在馬路及行人路上穿插。在青山公路元朗段行駛時，車上亦載有另一名男童乘客。警方非常重視案件並展開主動調查。新界北總區交通調查組人員經深入調查後，於4月8日晚上約7時40分，在元朗區拘捕一名13歲男童，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」。

警方重申，危險駕駛屬嚴重交通罪行。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及停牌至少6個月。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

第一段車Cam影片攝於本月5日下午5時39分，片段顯示青山公路元朗段往安樂路方向、友愛護老院對出馬路，一名白衣男童駕駛「綿羊仔」電單車，身後載着另一名男童，片段見到男童至少兩次攝車罅，在車輛與路邊欄杆間的狹縫中行駛，期間駕駛的男童，數次伸出左腳𨅝地保持平衡。其後他更衝紅燈駛出路口左轉；另一片段攝於同日晚上8時32分，白衣男童再次駛着電單車由元朗教育路駛往向仁樂坊。片段可見車Cam車主正左轉駛出仁樂坊，見到男童迎頭駛來，間更疑逆線行駛，在片主旁邊駛過，幸車主車速不快並及時煞車，故未有生出意外。