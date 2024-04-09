將軍澳六旬漢涉3宗縱火案被捕　多次放火燒單車及毀壞大廈鐵閘

將軍澳3月27日發生縱火案，景嶺路一輛單車座墊突然起火，警員列作「縱火」處理，並於今日（8日）拘捕一名60歲男子，懷疑他另涉兩宗案，包括同區去年發生的一宗「縱火」案及今年發生的一宗「刑事毀壞」案，當中兩部單車被人蓄意焚毀、一道大廈側閘遭人惡意破壞。



（警方提供）

警方表示，將軍澳警區於3月27日下午接報，指景嶺路8號對開有一部單車座墊起火，車主發現後自行將火救熄。警員到場調查後發現起火原因有可疑，案件列作「縱火」案。

警方翻查大量閉路電視及深入調查後，昨日（8日）下午在景嶺路一帶進行埋伏行動，並拘捕一名60歲姓陳本地男子，涉嫌「縱火」，正被扣查。該名被捕人涉嫌與同區去年12月9日發生的一宗「縱火」案及今年3月27日發生的一宗「刑事毀壞」案件有關，當中兩部單車被人蓄意焚毀及一道大廈側閘遭人惡意破壞。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊繼續跟進調查。

警方重申，縱火是嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，最高刑罰可被判處終身監禁；又提醒市民，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。市民切勿以身試法。