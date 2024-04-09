尖沙咀二手店遇竊失$180萬HERMÈS手袋　警拘3人涉爆竊處理贓物

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，上周五（5日）遭獨行賊潛入爆竊，賊人用硬物打爛玻璃門，針對性擸走14個HERMÈS手袋，包括極受歡迎的Mini Kelly，總值約180萬元。警方將案列爆竊，交由油尖警區重案組第二隊跟進，經過查後拘捕一男兩女（36至52歲），包括一對情侶及一名報稱為藥房老闆的內地女子，涉嫌「爆竊」及「處理贓物」，全部人正被扣查。警方檢獲約60萬元犯罪得益及疑犯犯案時所穿衣物，正追查贓物去向。



賊人擸走14個HERMÈS手袋逃去。（CCTV截圖）

油尖警區重案組第二隊高級督察莊德謙表示，案發當日早上約8時，大廈保安發現樓上一店舖玻璃門被敲碎，於是通知單位業主。業主返回現場翻查閉路電視，發現一名本地男子於當日早上約7時，以硬物敲碎店舖大門，於兩分鐘內從店內陳列櫃偷走14個共值180萬元的名牌手袋後，登上的士逃去。

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，4月5日被人爆竊，損失14個HERMÈS手袋，總值約180萬元。警方調查後拘捕3名疑犯，相信其中一名男子偷走手袋後，帶到上水一間藥房變賣，警員拘捕疑犯並檢獲大量現金。（梁偉權攝）

警方調查後鎖定賊人身份，發現他將盜去的手袋寄存於觀塘一間酒店的房間內，其後帶到上水一間藥房交予一名內地女子，以換取大量港幣現金，途中賊人不斷轉乘的士和巴士等交通工具以逃避警方追捕。

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，4月5日被人爆竊，損失14個HERMÈS手袋，總值約180萬元。警方調查後拘捕3名疑犯，檢獲他們犯案時所穿衣物及約60萬元犯罪得益。（梁偉權攝）

警方其後在昨晚（8日）於北角一間酒店房內，以涉嫌爆竊拘捕無業的36歲姓郭男疑犯，並在房內夾萬檢獲40萬元現金。郭男的38歲女友亦在同一間酒店房內被捕，涉嫌洗黑錢，警方相信她曾協助將轉售贓物後獲得的金錢，存入郭男的銀行戶口，警員亦在該女子的住所檢獲懷疑與案有關的20萬元現金。

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，4月5日被人爆竊，損失14個HERMÈS手袋，總值約180萬元。警方調查後拘捕3名疑犯，檢獲他們犯案時所穿衣物及約60萬元犯罪得益。（梁偉權攝）

至今日下午，警方再在上水一間藥房，以處理贓物罪拘捕一名持雙程證的52歲內地女子，她報稱為藥房老闆娘，涉嫌協助收取被盜手袋。探員在藥房內亦檢獲載有被盜手袋的黑色帆布袋，以及案發當日使用的數錢機。警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

尖沙咀天文臺道中國五礦大廈樓上一間二手名牌寄賣店，4月5日被人爆竊，損失14個HERMÈS手袋，總值約180萬元。警方調查後拘捕3名疑犯，檢獲他們犯案時所穿衣物及約60萬元犯罪得益，油尖警區重案組第二隊高級督察莊德謙交代案情。（梁偉權攝）

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店舖負責人於案發當日受訪時表示，被偷去的手袋屬非賣品，包括甚受顧客歡迎的Mini Kelly，每個價值約20萬；其餘品牌的手袋，原封不動。他又指店舖開業10年，搬到上址大半年，見賊人「熟路」，引述警方稱懷疑對方曾「踩線」，他稍後將研究加強保安。