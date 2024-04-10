洪水橋地盤四級火｜消防今早繼續灌救　料滅火工作會維持一段時間

洪水橋四級火警未熄滅，消防在現場繼續射水灌救。現場為洪雅路近瑞豐華庭附近房協地盤，消防處昨午2時44分將火警升為三級，昨晚9時31分再將火警升為四級，至今仍未救熄。消防處表示今早（10日）繼續救火，並在火警現場內設立多個監測點以繼續進行風險評估，包括評估地盤兩個天秤的倒塌風險。消防估計滅火工作仍會維持一段時間，並呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。



消防今早繼續灌救 現場設多個監測點評估風險

消防人員今早（10日）繼續救火，並在火警現場內設立多個監測點以繼續進行風險評估。（蔡正邦攝）

消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

消防處昨日指，現場火勢猛烈，火場面積接近5,000平方米，堆放了大量建築材料，引致大量濃煙。火場溫度近500度，地盤天秤更有倒塌風險。為應付這些困難，消防處已派出無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場。

據了解，現場是房協地盤，由保華建業承辦。房屋協會（房協）回覆查詢時指，房協位於洪水橋 / 厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，周二（9日）下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。