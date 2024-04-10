洪水橋地盤大火│屋宇署：根據至凌晨零時情況　兩天秤無即時危險

洪水橋地盤昨日（9日）下午1時20分發生大火，消防處於下午2時44分將火警升為三級，直至晚上9時31分再將火警升為四級，兩支天秤一度有倒塌危險，火勢目前仍然未熄，事件中無人受傷。



現場為房協地盤，由保華建業承辦，屋宇署今日（10日）凌晨回覆《香港01》查詢時表示，已派員到場協助，並根據消防處人員及該項目的註冊承建商代表提供的資料，評估火場內兩支分別約60米及70米高的天秤的結構穩定性和安全性，根據今日（10日）凌晨零時情況，以及考慮到該兩支天秤的底部支撐結構的相關資料，署方認為該兩支天秤沒有即時危險，屋宇署人員會繼續留守現場向消防處人員提供協助。



消防處表示，火場溫度近500度，天秤更有倒塌風險，處方已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火。（香港消防處 facebook 影片截圖）

消防處處長楊恩健昨晚曾到達火場視察，聽取現場指揮官的滅火狀況報告，離開火場前向記者表示，火警升為四級的原因，主要在於增加人手，以加強在水源方面及舖設喉管等。被問及會否升為五級火，楊回應指，現時的資源及人手已足夠應付。

楊指，是次落火場是聽取現場指揮官解釋滅火情況，現時火場有兩大風險，其中兩支天秤雖有倒塌危險，但仍屬穩定，現時有屋宇署人員協助觀察情況，但必要時或會進行撤離；另一方面危險，則為地庫B1層有不明數量的風煤樽，下午時份已有風煤樽造成的爆炸，但由於現時B1層仍然非常高溫，消防人員未能進入，故仍未得知其數量。至於何時才能將火撲熄，則要稍等B1層降溫後，消防員才可進入上亦範圍加強灌救工作。

消防處處長楊恩健解釋升四級火原因。(林振華攝)

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