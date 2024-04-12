警搗黑幫洗黑錢集團拘6人　尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客戶$675萬

警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人「搭路」，以金錢利誘不同人，包括向親友入手，購買銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，再利用戶口清洗犯罪得益。集團更成立空殼公司，在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店，以優惠匯率誘使客戶兌換貨幣，其後收到大額交易後，捲款逃去。



警方拘捕5男1女，涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪，年齡介乎18至67歲，包括4名犯罪集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，當中3人有黑社會背景，涉款約675萬元。



重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察及西區警區刑事總督察盧建邦交代案件。（梁偉權攝）

今年2月起，西區警區刑事部接獲情報，指懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢，當中涉款港幣35萬元。警員經深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人向不同人士「搭路」，包括朋友或者家人，以幾百至幾千元港幣作報酬，購買銀行戶口及銀行卡資料。有關傀儡戶口則用作協助集團，清洗不同犯罪得益，當中包括投資詐騙案及網上情緣詐騙案等。

調查期間，警方發現集團利用空殼公司，於去年11月至今年3月期間，在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店。集團一開始會以優惠匯率，誘使客戶兌換加密貨幣，當交易成功後，他們會再誘騙客戶進行大額交易，當客戶將大量現金交予兌換店職員後，職員伺機偷走客戶現金，其後人去樓空。當中涉及5名受害人，牽涉款項約港幣675萬。

被捕人屬骨幹成員及傀儡户口持有人 部分有黑社會背景

過去一周，警方拘捕5名本地男子及1名本地女子，他們為集團骨幹成員以及傀儡户口持有人。年齡介乎18至67歲，其中3人有黑社會背景，涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢及盜竊罪」被捕，現獲准保釋候查。警方調查仍繼續，不排除有進一步拘捕行動，被捕人分別報稱任職侍應、送貨工人及無業等。

行動中，警方搜獲兩張傀儡戶口持有人的銀行卡，警方亦持法庭搜查令，進入尖沙咀一個單位，檢獲電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、宣傳用的易拉架、海報等。

警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」。（梁偉權攝）

警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人或已干犯「洗黑錢」罪。最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。一經定罪，有機會加刑兩成。另外，市民在交易及兌換加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的兌換店。市民需留意買賣虛擬資產的風險，如有懷疑，應盡從速向警方求助。