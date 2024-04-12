警搗黑幫洗黑錢集團拘6人 尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客戶$675萬
警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人「搭路」，以金錢利誘不同人，包括向親友入手，購買銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，再利用戶口清洗犯罪得益。集團更成立空殼公司，在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店，以優惠匯率誘使客戶兌換貨幣，其後收到大額交易後，捲款逃去。
警方拘捕5男1女，涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪，年齡介乎18至67歲，包括4名犯罪集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，當中3人有黑社會背景，涉款約675萬元。
今年2月起，西區警區刑事部接獲情報，指懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢，當中涉款港幣35萬元。警員經深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人向不同人士「搭路」，包括朋友或者家人，以幾百至幾千元港幣作報酬，購買銀行戶口及銀行卡資料。有關傀儡戶口則用作協助集團，清洗不同犯罪得益，當中包括投資詐騙案及網上情緣詐騙案等。
調查期間，警方發現集團利用空殼公司，於去年11月至今年3月期間，在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店。集團一開始會以優惠匯率，誘使客戶兌換加密貨幣，當交易成功後，他們會再誘騙客戶進行大額交易，當客戶將大量現金交予兌換店職員後，職員伺機偷走客戶現金，其後人去樓空。當中涉及5名受害人，牽涉款項約港幣675萬。
被捕人屬骨幹成員及傀儡户口持有人 部分有黑社會背景
過去一周，警方拘捕5名本地男子及1名本地女子，他們為集團骨幹成員以及傀儡户口持有人。年齡介乎18至67歲，其中3人有黑社會背景，涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢及盜竊罪」被捕，現獲准保釋候查。警方調查仍繼續，不排除有進一步拘捕行動，被捕人分別報稱任職侍應、送貨工人及無業等。
行動中，警方搜獲兩張傀儡戶口持有人的銀行卡，警方亦持法庭搜查令，進入尖沙咀一個單位，檢獲電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、宣傳用的易拉架、海報等。
警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人或已干犯「洗黑錢」罪。最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。一經定罪，有機會加刑兩成。另外，市民在交易及兌換加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的兌換店。市民需留意買賣虛擬資產的風險，如有懷疑，應盡從速向警方求助。