涉於兩年間洗黑錢$18億　從虛幣平台匯款至空殼公司　3男女被捕

海關展開「競賽」行動，偵破一宗利用空殼公司及虛擬貨幣交易平台洗黑錢案，拘捕3名男女。3名被捕人於過去兩年間，開設不同空殼公司，向銀行謊稱從事不同業務，惟有關公司從來沒報稅紀錄、進出口報關記錄以及實質業務地址。有關戶口從虛擬貨幣交易平台接收巨額後，將款項進行分層處理，短時間頻密地轉帳，清洗超過18億元。



海關於大窩口邨進行拘捕行動。 （黃學潤攝）

海關財富調查科財富調查組第一指揮官楊爾德指，經過資金流分析，發現兩男一女本地人士，於2021年至2022年一共開啟5間公司以及18個銀行公司户口，分別向銀行報稱從事不同貿易業務，包括手機配件、機械批發以及汽車零件。惟海關發現有關公司沒有報稅紀錄、任何進出口報關記錄，亦沒有實質業務地址，相信為空殼公司。而户口不斷出現異常頻密的大額可疑交易，其中一個戶口曾於1天內，入帳金額3900萬元，最高一日交易數字達167次。

海關調查後發現，有關空殼公司的資金來源，來自一間虛擬貨幣交易平台，從中一共接收7.6億，佔本案4成金額。空殼公司亦從超過200間本地及境外公司收款。調查人員相信該名被捕女子的公司，在洗黑錢中擔任上遊角色，直接收取公司匯款，以及虛擬貨幣平台6億元資產，再經兩間持牌找換店轉出，或轉移至涉案兩名男子名下戶口，被捕女子處理黑錢已高達9億港元。

另外兩名男子的公司，則屬於中下游角色，並在相同虛擬貨幣平台接收款項，其他交易對象亦超過百多個，短短9個月內有3億港元交易金額，有關空殼公司雖然報稱從事汽車業務，但其交易業務對手業務廣泛，包括農產品、食品、日用品等，均與其報稱業務無關。資金到帳後，短時間便會轉帳至境外及其他公司。

海關指，不法分子利用虛擬貨幣高隱匿性，以及3名被捕人士的空殼公司，以虛假貿易作掩飾。因應公司可處理高金額交易，容易於境外進行匯款，以非一般正常商貿手法，將巨額懷疑犯罪得益進行分層處理，短時間頻密地大額轉帳，處理進行清洗黑錢。

海關於昨日（17日）展開執法行動，突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址以及兩間持牌找換店，其後已涉嫌洗黑錢拘捕3名男女，年齡介乎42至60歲，他們報稱為司機、自僱人士、無業。他們全部現正保釋侯查。拘捕行動中，海關檢取多部手提電話、涉案公司印章文件，銀行匯款紀錄。海關將繼續調查資金來源去向，被捕人背景以及其資金流，不排除稍後拘捕更多人。

海關重申，清洗黑錢屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬港元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。