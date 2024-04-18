將軍澳溪澗「嘔白泡」　消防處：測試時滅火泡意外流入雨水渠道

昨午（17日）將軍澳小赤沙溪澗湧現大量白色泡沫，覆蓋溪澗，延綿20米長。消防處今日（18日）回覆《香港01》查詢時證實，昨日曾在涉事地點附近的消防及救護學院進行「可生物分解無氟滅火泡」測試，懷疑測試期間部分滅火泡未有正確流進泡沫處理系統的渠管，意外流入雨水排放系統。消防處續指，是次測試的泡液為無氟滅火泡沫，可生物分解，不會長久存於環境中，亦不會成為持久性的有機污染物。學院已暫停涉及滅火泡沫的操練，處方已立刻清理學院內的雨水渠道，並抽取樣本交由政府化驗所作進一步檢驗。



將軍澳小赤沙一處水潭驚現約4呎厚的泡沫，甚至覆蓋溪澗，延綿20米長。（羅日昇攝）

消防處強調，十分重視有關事件，已立刻清理學院內的雨水渠道，並於現場抽取樣本交由政府化驗所作進一步檢驗。處方已安排承辦商檢查泡沫處理系統，承辦商亦已於今日傍晚完成清理附近一帶渠道的泡沫。消防處續稱，未來數天會密切留意附近一帶渠道的情況，如再發現有泡沫流出，會作出適當跟進。此外，學院已暫停涉及滅火泡沫的操練，直至有關清理工作及泡沫處理系統的檢查工作完成為止。處方會繼續配合相關部門跟進事件。

發言人稱，消防及救護學院配備滅火泡液收集貯存缸，收集的泡液會再經由內部的泡沫處理機房分解。貯存缸最高可容納體積250立方米的泡液，而昨日滅火泡測試產生的泡液體積為52立方米。相關系統定期由承辦商進行檢查及保養。

將軍澳小赤沙一處水潭驚現約4呎厚的泡沫，甚至覆蓋溪澗，延綿20米長。（羅日昇攝）