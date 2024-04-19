青衣二級火波及毗鄰船廠　8隻貓狗一度被困　兩貓狗慘死

今日（19日）早上青衣担杆山路82號一間船廠鐵皮屋起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊，耗時1小時10分鐘將火救熄。火警起因有待調查，事故中無人受傷，但火警波及毗鄰另一間船廠，導致1貓1狗慘死。



鐵皮屋內停有車輛，陷入火海。（黃學潤攝）

火警發生於今日早上8時46分，担杆山路82號一間船廠的鐵皮屋起火，內裡停泊3輛車輛。現場可見，濃濃黑煙席捲半空，遠處也可清楚望見。目擊者稱，曾經傳出爆炸聲。消防員派出兩喉兩煙帽隊，至上午9時57分將火熄，事件中無人受傷。

不過火警波及毗鄰另一間船廠，該船廠負責人蘇先生及職員相繼趕回來了解情況。其中一名女職員非常擔心廠內的貓狗，一臉憂心；及後消防員救出狗隻，才放下心頭大石，可惜其中1貓1狗不治。

蘇先生稱，起火原因暫未明：「我返嚟已經燒緊，唔畀我入去。」他指自己船廠飼養了7隻狗1隻貓，其中1貓1狗因為在房內，接近火場而焗死，其餘由消防員救出。

+ 4

青衣消防局分隊主管高級消防隊長梁灝瑜稱，消防處於早上8時45分接報，担杆山路82號一間船廠發生火警。船廠為金屬結構的建築物，有地面及兩層閣樓，火場面積30米乘20米，其中地下及閣樓有明火，並蔓延到旁邊的另一個金屬建築物（船廠）。

消防處派出12輛消防車、兩艘消防船及1輛救護車，70名消防員及3名救護員，並出動兩喉兩煙帽隊，火警期間30人自行疏散，無人受傷及不適。消防員在場救出3隻狗和1隻貓，其中1貓1狗死亡，全部移交愛協處理。事故中，消防員已將有風險的物品移除，而火警起因有待調查。梁灝瑜又指，由於船廠是金屬結構，火勢蔓延速度快，消防員要前後「包抄」阻止蔓延。

現場火光熊熊濃煙密布。（Facebook「香港消防處」圖片）

+ 3

消防員在場射水救火。（黃學潤攝）

+ 11

+ 2

青衣担杆山路80號，近香港船廠有限公司發生火警。（讀者提供圖片）