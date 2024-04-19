屯門公路3死車禍︱死者親友現場路祭　不時飲泣拭淚　場面悲傷

屯門公路昨日（18日）凌晨發生奪命車禍，一輛本田私家車失控剷上石壆猛撼「龍門架」，車上3人全告死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。今日（19日）上午11時半左右，一行20名死者親友到意外現場附近一山坡進行路祭。



路祭以道教儀式進行，現場擺放了生果和祭品，掛起一件屬於死者的T裇，由道士招魂，各人上香致祭。親友神情哀傷，不時拭淚並互相擁抱安慰；儀式歷時約1小時。



今日（19日）早上11時半左右，有一行20人死者親友到意外現場附近一山坡進行路祭。（翁鈺輝攝）

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事發於周四（18日）凌晨3時許，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛。途至近懲教署已婚宿舍對開時，疑失控撞壆，再猛撼「龍門架」路牌。姓鄧（25歲）男司機被困嚴重變形的駕駛席，當場身亡；姓陳（26歲）男乘客及姓伍（23歲）女乘客均昏迷送院，分別於凌晨4時06分及早上9時19分，證實不治。新界北總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

其中姓陳男乘客（26歲），是前往派送遊泰國買回來的手信。不料遭逢車禍慘死，遺下患有癌症的65歲父親，無依無靠。

▼意外現場▼



涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。

▼意外一刻車cam影片截圖▼

