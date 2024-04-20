將軍澳翠林邨法團換屆前夕　信箱現偽造業主授權書　警拘兩男子

上月將軍澳翠林邨法團管理委員會舉行換屆選舉，但選舉前夕多名業主發現有神秘人在各大廈座頭信箱，投入虛假授權書。警方於3月7至10日接獲兩宗報案，指將軍澳翠林邨有居民發現其信箱內有懷疑偽造的業主授權書。案件由將軍澳警區重案組人員跟進，經初步調查，昨日（19日）在秀茂坪及黃大仙拘捕兩名分別19及20歲男子，涉嫌「製造虛假文書」。被捕人現正被扣留調查。行動中人員共檢獲約120張懷疑偽造的業主授權書。

警方強調製造虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。另外，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而在無合法權限或辯解下保管或控制該文書，即屬犯罪，一經定罪，最高可判處監禁3年。



其實今次已非將軍澳翠林邨出現假簽授權書的醜聞，2022年8月屋苑爆出1.7億元天價維修費爭議，業主不滿法團未有採用市建局「招標妥」服務，其後5%居民聯署要求召開特別業主大會，表決是否以「招標妥」服務合併。最後在房委會代表投票支持下，順利通過使用市建局「招標妥」，其後再通過重新招聘顧問公司等，大維修風波暫告一段落。

而當時已有多名居民發現被假冒授權一事，更出現「先人授權」的亂局。關注大維修爭議團體「翠林邨是我家」就假授權一事收到逾500宗求助，並報警處理。直至2023年4月，警方就假授權事件拘捕一名30歲男子，涉嫌「偽造文件」。