沙田硫化氫奪命工傷｜工人原毋須進沙井工作　渠務署暫停同類工程

沙田源禾路源禾遊樂場周一（22日）深宵時分發生奪命工業意外，26歲姓郭及34歲姓李男工人身故。今早勞工處到沙井位置調查，人員用儀器量度在場氣體濃度。渠務署署長莫永昌今日（23日）表示對兩名工人意外死亡感到難過，會聯同承建商向死者家屬提供即時適切協助。莫永昌指，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉進行清洗，毋須進入沙井內工作。渠務署正在調查肇事原因，亦會全力配合勞工處及警方調查，並即時要求承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查，亦已暫停轄下所有同類工程。



渠務署工人圍封涉事沙井。（翁鈺輝攝）

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渠務署署長莫永昌今日（23日）表示，對於兩名工人在沙田進行污水渠清洗工程期間發生工業意外，經搶救後證實死亡，感到十分難過。渠務署向死者家人致以深切慰問，並會聯同承建商向死者家屬提供即時適切協助。

兩名死者年齡分別為26歲及34歲，由負責沙田區維修及建造工程定期合約的分判商所聘用，四名工人於沙田源禾遊樂場進行污水渠清洗工程，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉進行清洗，而無需進入沙井內工作。事發於今日（23日）約零時零分，兩名工人被發現暈倒沙井內，被救出後與另外兩名工人均隨即被送往威爾斯親王醫院，經搶救後兩名工人證實死亡，另外兩名工人送院時清醒。

渠務署正在調查肇事的原因，同時正全力配合勞工處及警方調查。署方一向非常注重工地安全，嚴格要求承建商及分判商遵守相關的安全指引，並於意外發生後已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查，亦已立刻暫停署方轄下所有同類工程，至署方確認所有同類工程的承建商和工作人員已採取所需措施確保工地安全。

▼工人送院情況▼



救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)