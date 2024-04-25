Choco Cloud Kids代購公司突結業　海關收451宗舉報　拘兩前董事

2013年開業的代購嬰兒生活用品公司Choco Cloud Kids，早前突然宣布結業，指公司「嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運」，事後逾千名苦主在社交平台設立群組，質疑有人捲款潛逃，並就事件向海關舉報。海關經調查後，昨日（24日）拘捕該公司兩名分別33歲及38歲的前董事，兩名男子現正保釋候查。至於公司結業的原因，海關正循刑事方向調查，不排除有進一步拘捕行動。



顧客主要購買服裝、美容及化妝品、食品及生活用品。（黃偉民攝）

海關商品說明調查科第七組高級調查主任黃典俊交代案情，指海關早前留意到一間生活用品代購網店突然宣布結業，導致預購該公司產品的客人無法取得產品或未獲退款。涉案代購網店由兩間公司營運，海關高度關注事件，以商品說明條例並循不當地接受付款方向調查，昨日（24日）拘捕兩間公司各一名男前董事（33歲及38歲），二人現正保釋候查，海關不排除會有進一步拘捕行動。

黃典俊續指，過去兩星期海關陸續收到舉報，截止今日共收到451宗個案，分別涉及購買不同種型的產品，包括服裝、美容及化妝品、食品及生活用品，涉案總金額約40萬元，單一最大受騙金額為2萬元。

海關表示一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關強調重視每一宗個案，又呼籲早前曾經在該公司購買任何產品而現時未收到貨品，請盡快與海關聯絡，並提供詳情及單據，電話25456182或電郵至crimereport@customs.gov.hk。

代購嬰兒生活用品的Choco Cloud Kids在網站表示，公司嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，無法繼續營運，已於4月4日按勞工法例遣散所有工作人員並結業。（Choco Cloud Kids網頁截圖）