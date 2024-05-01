海寶花園維修風波｜大判疑捲貪污圍標案　業主憂$9000萬工程爛尾

大埔海寶花園捲入大維修風波，大判工程公司「俊豪建築工程」4月中旬被指與一宗貪污及圍標案有關，業主擔心屋苑大維修會因此「爛尾」，同時亦有工人稱被拖糧，在屋苑舉橫額向大判追討。



屋苑昨晚（4月30日）召開業主大會商討跟進行動，據知會上提議大判授權法團直接出糧予二判或三判，以確保現職工人可準時出糧，令工程順利進行及完工，大判代表指會7日後回覆；顧問公司亦向業主派「定心丸」，指目前資金足夠完成工程，業主毋須再夾錢。但有居民認為只是「拖字訣」，開會後未能釋除疑慮，促法團工程合約等資料，提高透明度。



至於被拖欠薪酬、已完工的工人，據悉會議上沒有提到如何出糧，僅區議員表示要求俊豪7日內交代處理方案。《香港01》昨日已就事件以電郵向俊豪建築工程查詢，惟暫未獲回覆。



海寶花園業主大會於4月30日晚上召開，大埔區議員胡綽謙及駱小鸞獲邀列席會議。（讀者提供）

大埔海寶花園9,000萬元大維修工程展開逾年，惟已收取業主支付工程費用的大判俊豪建築工程有限公司，被指牽涉一宗競委會及廉署聯手調查的貪污及圍標案，該案中有20人被捕。海寶花園業主擔心屋苑大維修會受影響「爛尾」，昨晚（30日）召開業主大會商討跟進行動，業主立案法團、樓宇維修大判「俊豪」、顧問公司、大埔民政事務處代表、大埔區議員胡綽謙及駱小鸞均列席會議。

胡綽謙事後向《香港01》指出，會議上法團初步提供方案，希望取得俊豪授權，讓法團直接出糧予二判或三判，以確保目前仍在工作的工人可支薪，令工程順利進行及完工；若不同意授權，法團及顧問公司就需要另謀對策。俊豪代表在會上表示7日後、約下周二（5月7日）作出書面回覆。

他續指，顧問公司在會上指居民毋須擔心要再夾錢，目前剩餘的資金足夠完成餘下工程。至於現職工人出糧方面，顧問公司解釋是按工程進度付費，最近一次付款予俊豪是3月底，由於現時未有進度故未再付費；而顧問公司向俊豪了解過，已經付款予二判，現時需要向二判了解。

居民質疑「拖字訣」 促法團公開工程合約資料

不過，大會上未有明確交代大判是否與圍標案有關，且許多問題仍未有處理方案，難釋業主疑慮。其中，有份參與大會的居民代表陳先生向《香港01》表示，在廉署調查的新聞發佈後，業主感到十分恐慌，開群組討論工程漏水等大小問題。

然而，昨日有居民詢問俊豪、顧問公司及法團主席是否牽涉貪污圍標案，除顧問公司表示據知沒有外，其餘人士均迴避問題；俊豪代表只強調其公司是「健康、正常運作嘅大公司」，並未能令他信服。此外，會上提到俊豪目前停供勞工保險等，若2日內未處理會斷保。

凡此種種都令到居民難以相信資金會落在工人上，擔心工程爛尾，認為大判、顧問公司及法團在會上採取「拖字訣」。陳質疑「噚日（業主大會）出嚟嘅，幾多係人，幾多係鬼？」，同時希望法團公開工程合約等資料，提高透明度。

被拖糧工人4月30日在屋苑抗議



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至於另一批在今次大維修風波中、被拖欠薪金的工人，據知會上並無提出解決方案。泥水工人代表「黑仔」指，會議沒有提到如何出糧予他們，到底工人血汗錢目前在何人之手仍沒有確實答案。區議員胡綽謙指，會與民政處協助工人與俊豪交涉，如安排先出糧予工人，若未能解決，會聯絡勞工處採取法律行動。據知，區議員介入要求俊豪7日內交代出糧方式。

海寶花園的屋苑大維修工程爭議不絕。（黃偉民攝）

翻查資料，海寶花園業主立案法團於2013年表示，大廈當時已有近30年樓齡，需要強制驗樓，其後展開大維修招標程序。有業主其後發現法團聘請的工程顧問公司，初步工程估價9,000萬元，但只收取18萬元顧問費，佔比例少於1%，遠遠低於正常水平的工程費用約一成。法團其後接獲39份標書，當中多達27份最終被篩走。當時有業主質疑此舉是剝削業主的選擇權；又稱雖然顧問公司估計大維修費用約9,000萬，但投標商最高的入標額達1.8億，憂出現「圍標」而導致天價工程。最終中標的大判「俊豪」，其網頁顯示海寶花園維份工程費用約9,120萬元，業主已向該公司支付相關費用，工程已於2022年4月展開。

大維修工程期間，海寶花園外牆一直搭有棚架，過去更曾引來賊人。2022年5月30日，警方接獲海寶花園A座兩個不同樓層單位的住戶報案，均指住所窗戶懷疑遭賊人撬開，屋內有搜掠痕跡，被偷走金飾及現金；警方調查後再發現另一單位亦被拆窗爆竊。最終3個單位合共損失值約12萬元的現金、金器及首飾。