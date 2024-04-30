有片｜元朗山下路落雹　天降密集冰粒「啪啪聲」　多區橫風橫雨

天文台今晚9時半發出黃色暴雨警告信號，珠海、澳門多處落雹；至晚上10時天文台再表示，珠江三角洲過去數小時有冰雹報告，預料本港在短期內可能受冰雹影響。讀者黃先生向《香港01》提供片段，可見元朗山下路於晚上約9時半落雹，密集冰粒從天而降。黃先生受訪時表示，當時他不在屋內，但透過閉路電視發現住所外落雹，傳出「啪啪聲」。他指從未遇上落雹，不太擔心家園受損，最重要「人冇事就可以。」



4月30日晚上，元朗山下路落冰雹，密集的白色冰粒墮地。（讀者黃先生提供片段截圖）

另外，暴雨期間亦有猛烈陣風襲港。有網民在facebook上載片段，顯示洪水橋有食肆門外帆布簷篷幾乎被風掀起，有男子邊用力拉住簷篷力挽狂瀾、邊大叫他人協助「收篷」。而在屯門的天后廟，有小食檔口的頂簷在狂風大雨下倒塌，目擊者稱當時聽到慘叫聲，見到有人從檔口逃出，相信無人受傷。

另一方面，根據機管局及航班追蹤網站Flightrader24網頁顯示，多班抵港航班懷疑因避開風雨延遲著陸，包括港航HX399北京返港航班、國泰CX724吉隆坡返港航班、國泰CX 531台北返港航班及國泰CX341上海返港航班等，有航班晚上10時仍在擔杆島對開上空盤旋。

澳門氣象局在近9時率先發出黃色暴雨警告信號，並在20分鐘後改發紅色暴雨警告；有澳門及珠海網民均表示見到落雹。