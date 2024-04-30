珠海26°C 狂風暴雨落冰雹恐出現龍捲風　市民驚：世界末日嗎？

天文台在今晚近9時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。珠海市氣象台於4月30日20時15分發布珠海市冰雹橙色預警信號。此外，珠海全市雷雨大風預警訊升級為紅色，暴雨黃色預警訊繼續生效。



珠海氣象局稱，影響珠海市的雷雨雲團進一步加強，預計珠海市將出現12級或以上的短時陣風，局地可能伴有龍卷（龍捲風）。



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微博上則不少網民曬出大小不一的冰雹照片，其中更有網民曬出如雞蛋大小的冰雹。不少網民驚呼「沒想到廣東最南端也能下冰雹」、「26°C 下冰雹，真是活久見！」、「在珠海第一次看到冰雹，是要世界末日了嗎？」、「幾十年來第一次見。」

珠海市氣象局稱，受強雷雨雲團影響，預計珠海市自西向東將出現強雷雨天氣，局地伴有8-9級短時大風和冰雹。珠海市三防指揮部、市氣象災害應急指揮部即時起啟動氣象災害IV級應急響應和防汛IV級應急響應，請珠海市民做好防範措施，更不要進入孤立的棚屋、崗亭等建築物或大樹底下，出現雷電時應當關閉手機。視災害情況暫停戶外作業。

澳門氣象局在近9時率先發出黃色暴雨警告信號，並指短時間內可能出現冰雹，並在20分鐘後改發紅色暴雨警告。有珠海及澳門網民稱有見到落冰雹。