澄碧邨命案｜隱世別墅屋苑變外勞宿舍　法團委員嘆困擾促政府正視

被喻為「隱世孤島」的大嶼山澄碧邨，今日（5月1日）驚揭一宗屍體發現案，並懷疑與邨內兩宗爆竊案件有關。死者為37歲持雙程證內地男子，惟他是否外勞仍有待了解。一名不願具名及露面的澄碧邨業主立案法團委員受訪指出，過去三年，邨內有多個單位被人租用作宿舍，放滿碌架床，負責石鼓洲工程的內地外勞獲安排入住，自此向來太平清靜、極少報警的澄碧邨變得人流混雜，亦衍生不少問題，委員稱居民飽受困擾，「令我哋頭痛不堪」，更聲稱曾受到威脅，「擔心自己人身安全，受過唔係太好嘅傳言，阻人搵食會有危險」。法團曾向多個政府部門反映邨內的問題，但不得要領，希望政府正視情況。



不願具名及露面的女委員表示，自外勞搬入屋苑後，居民生活受影響。（羅日昇攝）

該名女委員表示，屋苑合共有200戶，但長居住戶只有60多人，向來治安良好，20、30年來不曾有事發生，極少報警，居民甚至不用鎖門，亦不用安裝閉路電視。

然而，雖然公契列明單位不可用作宿舍，但從3年前起，懷疑有地產經紀以中介或二房東身份，將超過25個單位出租作宿舍，供負責石鼓洲工程的內地外勞入住。她指，單位放滿碌架床，部分住了約12人，最多可住約17人，以致屋苑長期有逾200名生臉口的外勞出入。對於是否全部人均領有工作證，居民亦不得而知。

外勞入住後，屋苑開始面臨各種問題，包括製造了大量垃圾及食物殘渣，引來鼠患；依靠山水供水的澄碧邨，因入住人數過多，屋苑水壓不夠，住戶恐無水沖涼、煮食；經常有人於深夜時候出入屋苑，而身份難以確認等。

該名委員表示，居民沒有任何歧視之意，亦感謝外勞為香港基建服務，但居民生活的確大受影響。為此，法團與外勞所屬的工程公司多次溝通，希望外勞盡量減少對居民的滋擾，但不得要領。法團只好再向發展局、民政處、消防處、環保署等投訴，亦向其他部門及區議員求助，未料尚未獲正面回應之際，屋苑便先後發生命案及爆竊案件。

目前住戶人心惶惶，在屋苑群組中表達憂慮，更要求屋苑盡快安裝閉路電視，以保障居民安全，更有住戶打算短期內不回澄碧邨居住。該名女委員促請有關當局關注屋苑問題。