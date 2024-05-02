西九龍中心腐液案｜傷者小腿、手袋中招　同事：啲皮就嚟甩咁滯！

深水埗西九龍中心一間時裝店的分區經理上班途中，在露天扶手梯位置被人淋「強力膠水」，導致雙腳小腿二級燒傷，事件中一名36歲男廚工被捕。《香港01》到傷者任職的時裝店了解，店員陳小姐指事主是別區分店經理，穿著牛仔裙前來開會，抵埗時並未察覺痛楚，僅感到有異物感。當事主將手袋掛在衣架上，陳發現手袋被濺中變白，伸手抹走時感刺痛，始揭發事主兩小腿「啲皮都就嚟甩咁滯！」



深水埗西九龍中心一名時裝店職員上班途中，在扶手梯被人淋「強力膠水」，導致雙腳小腿二級燒傷，一名36歲男廚工被捕。（黃學潤攝）

時裝店店員陳小姐，當日在店內協助傷者清理腐液，她向《香港01》講述事件時驚魂未定。她指事主是別區分店經理，昨日前來西九龍中心出席經理會議，乘露天電梯時感到小腿有異物感，後方一名黑衣男子打傘遮擋自己，不以為然繼續到店舖開會。

進店後，事主將手袋掛在衣架，陳小姐發現「個袋黐立立，揦到白色，唔知咩嚟嘅，用手搽下搽下揦到隻手，之後（事主）隻腳就開始痛啦！」陳細看之下，驚見穿牛仔裙的事主兩腳小腿均有半個手掌大的傷勢：「我話：嘩！好犀利喎！啲皮都就嚟甩咁滯！」

事主一度想換衫，掉棄牛仔裙換穿店內的褲，但已經非常疼痛：「諗住佢條裙唔著㗎啦，留喺度攞條褲著，著唔到褲呀！著褲揦到好痛呀佢話，刮到傷口啲肉痛呀嘛。」於是一起用水清潔，反而更加刺痛，最終決定報警送院。

陳小姐猶有餘悸，感嘆：「乜呢度變到咁樣嘅？咁恐怖嘅？」據她所知警方在被捕人的儲物櫃內搜獲多樽腐液，幸疑犯已被捕，否則惶惶不可終日。據知被捕人在西九龍中心7樓一間酒樓工作，酒樓的職員對事件三緘其口，紛紛表示不清楚。

事發於昨日早上約9時27分，44歲女事主在西九龍中心乘搭扶手電梯時，突感腳部不適，懷疑被人以腐蝕性液體淋潑腳部及手袋，於是報案求助。救援人員趕抵，將姓彭傷者送往明愛醫院治理。警方經初步調查，迅速鎖定涉案疑人身份，並於兩小時後在深水埗區內拘捕一名36歲姓曾男子，他涉嫌意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，現正被扣留調查。案件現交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。