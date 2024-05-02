澄碧邨命案｜警方﹕死者爆竊時從高處墮下　通緝兩名已回內地同黨

大嶼山澄碧邨昨日（5月1日）揭發屍體發現案及爆竊案。警方今日（2日）交代案情，指經調查後，證實死者為37歲內地人，持雙程證於前一日（4月30日）入境香港，相信他與另外2名內地同黨於澄碧邨第3座進行爆竊期間，由高處墮下，當時有住戶凌晨曾聽到巨響向外探望，目擊兩人扶着一名受傷人士離開花園。死者下巴位置有一個V型傷口，與3座地下地面環境形狀吻合；死者有牙齒爆裂，警方亦在3座地下發現牙齒碎片、血迹及一支螺絲批等爆竊工具。兩名分別40及43歲的內地男子，與死者一同入境，目前已返回內地，警方相信他們與案有關，正展開通緝。



澄碧邨3座地下單位的女住戶報警，指單位窗戶被撬開，數千元現金、一張信用卡被人偷走。（羅日昇攝）

警方表示昨日（1日）凌晨4時接報，指一名受傷男子在澄碧灣對開二浪灣碼頭昏迷，被送往長洲醫院搶救後，證實不治。經調查死者身上的身份證明文件，證實為37歲內地男子，他在4月30日上午持雙程證進入香港。警方處理該宗案件期間，有澄碧邨居民亦報案指單位被爆竊，經調查發現涉及5個單位，共損失7000港元及兩條香煙。

警方翻查閉路電視後，在其中一單位發現匪徒蹤跡，牽涉案中死者，他與另外兩名同黨在澄碧邨單位爆竊；相信他們亦涉及另外4宗爆竊案。

警方於澄碧邨碼頭檢查死者生前倒臥的床褥。（羅日昇攝）

人員在澄碧邨第3座地下單位外的花園，發現有人從高處墮下跡象，包括血跡、樹枝折斷及人類牙齒碎片。人員亦檢獲螺絲批、一個犯案時用作頭套的絲襪，並發現有一條血路於第3座從樓梯上到高層位置。根據分析，警方有理由相信，死者與另外兩人進行爆竊，其間死者由第3座高層位置高處墮下，倒臥花園位置。

警方又發現，死者傷痕主要集中在面部，下巴有V形凹陷傷痕，牙齒爆裂。該V形傷痕與花園地面設計吻合，故相信死者從高處墮下。警方逐戶訪查後，尋獲一名3座住客，指在凌晨時分聞聽到巨響，看到兩名男子攙扶一名男子離開花園位置。據了解，二人其後將死者從第3座拖行到碼頭，據悉相距一公里。

新界南總區刑事總部警司（行動）姚永勤（左）及大嶼山警區副指揮官警司劉榮基（右）交代案情。（王譯揚攝）

警方指，解剖驗屍工作將在明早進行。警方亦鎖定另外兩名匪徒身份，相信為兩名內地男子，年齡介乎37至41歲，他們與死者同一日持雙程證來港，5月1日上午時分已經離開香港。警方強調，死者不是外勞身份進入香港，並不是上址住客。

澄碧邨過去一年錄得29宗報案，大部分涉及糾紛，其中7宗涉及刑事成分，包括偷竊、刑事毀壞、爆竊等。就爆竊案件，警方將會與物業公司及居民保持聯絡，定期分享防止罪案、防爆信息；同時會透過跨部門合作，不定時進行反爆竊行動。