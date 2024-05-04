詐騙集團租共享辦公室高價收名牌貨品　誘騙$140萬財物　警拘11人

有犯罪集團透過網上銷售平台及租用共享辦公室，誘騙賣家攜帶名錶或名牌手袋等貨品到上址交易。犯罪集團成員會假扮網店職員，訛稱要鑑定貨品，繼而帶走貨品一去不返。經調查後，警方先後於上月及本月以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11名本地人士（17至38歲），包括集團主腦及骨幹成員，年紀最輕的被捕人為17歲學生。警方一共偵破7宗案件，相信已成功瓦解該犯罪集團。涉案財物損失共約140萬元，警方在行動中檢獲一隻受害人被騙取的名貴手錶。



警方指，案中牽涉7名受害人，涉案財物損失共約140萬元。（林澤鋒攝）

油尖警區刑事調查隊偵緝督察崔炳𤋮指，自今年3月至4月，油尖警區接獲6宗舉報，稱有犯罪集團透過網上銷售平台，誘騙賣家攜帶名牌貨品，例如手錶或手袋到「店舖」交易，其間犯罪團伙成員會偽裝為網店職員，聲稱需要為貨品鑑定，將貨品帶走後一去不返。受害人未能取回有關款項或其貨品，懷疑受騙於是報案。經調查後，案中牽涉7名受害人，涉案財物損失共約140萬元，當中價值最高是一隻24萬元手錶。

經調查後，油尖警區刑事部已在4月，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6名犯罪集團成員，他們分別為3名男子及3名女子，年齡介乎22至38歲。

崔炳𤋮表示，油尖警區刑事部根據情報分析，鎖定集團骨幹成員及集團租用的共享辦公室，並於前日（2日）在港島中區進行拘捕行動。行動中，警方在犯罪集團帶走受害人的貨品期間，成功截停及拘捕4名人士，並檢獲一批名牌貨品包裝盒、高仿真度名錶、大量懷疑偽鈔及受害人被騙取的名貴手錶。4名被捕人士分別為3男1女，年齡介乎17至35歲，當中2名被捕人士為集團主腦及骨幹成員。

警方昨日（3日）再拘捕多一名32歲的集團男成員。崔炳𤋮指警方一共拘捕7男4女，偵破7宗案件，所有被捕人士現正被警方扣留調查，相信該集團已經被警方瓦解。5名被捕人現正被扣查，另外4名被捕人已獲准保釋候查。其餘一名38歲男子及一名29歲女子已分別被暫控串謀詐騙罪，案件將於6月11日在九龍城裁判法院提堂。

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崔說，經過警方連日調查及分析集團犯案手法，相信犯罪集團已活躍2個月，他們有策略地以日租形式，租用位於不同高端購物中心或甲級商廈的共享辦公室。他們選擇交通便利的地點犯案，增加警方追查難度。當騙徒成功租用辦公室後，會用名牌包裝盒、高仿真名錶，首飾及大量假鈔等物品，將共享辦公室偽裝成收購名牌貨品的店舖，以博取受害人信任。

此外，集團會用真實存在的海外珠寶店名，製作虛假卡片和網站以租用辦公室或接觸受害人。集團亦會預先在網上買賣平台接觸受害人，再以高過市價的方式誘騙賣家去店舖交易，同時又會在網上平台預早安排多名受害人在不同時段到「店舖」進行交收。

崔補充，犯罪集團分工明細，除了主腦及骨幹成員外，他們會事前在網上招聘需要賺快錢人士，以冒充成網店職員、經理、接待員等，並陪同骨幹成員「招待」客人。其後骨幹成員會再指示員工以驗貨為由，要求受害人交出貨品，得手後便會伺機離開。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察崔炳𤋮（左）及油尖警區科技及財富罪案組高級督察陳源勳（右）交代案情。（林澤鋒攝）

油尖警區科技及財富罪案組高級督察陳源勳表示，網上購物是大勢所趨，詐騙集團會看準此交易手法，安排成員扮演買家或賣家，由線上到線下接觸受害人並進行詐騙。他提醒市民需時刻保持警覺，網上購物時應花時間查證對方背景，包括搜尋對方帳號有否負評、是否值得信賴。

市民可在警方的「防騙視伏器」輸入對方帳戶名稱、聯絡電話、銀行戶口等資料，便可即時得出一個詐騙風險評估結果，避免「高危有伏」或疑似「有伏」的交易。而在交易過程中，若對對方身份或交收安排有懷疑，應該立即停止交易，並考慮致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。

警方重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪可以判處最高監禁14年，市民切勿為金錢利益而被不法分子誤導，以身試法。