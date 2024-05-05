長洲太平清醮｜攀爬嘉年華包山聳立　攤位未受強風影響

包山嘉年華2024重點活動「攀爬嘉年華」將於今日（5日）中午12時至下午6時，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，所用的包山架高約14米，讓市民即場報名參加攀爬同樂活動，體驗攀爬包山。《香港01》讀者今早拍攝到，用於攀爬同樂活動的包山仍然聳立，大部分攤位亦未受強風影響。不過至於能否如期舉行，居民相信仍要視乎天氣而定。



包山嘉年華2024重點活動「攀爬嘉年華」今日舉行，用於攀爬同樂活動的包山仍然聳立，大部分攤位亦未受強風影響。（讀者石先生提供）

一年一度太平清醮，長洲包山嘉年華舉辦一連串活動，重點活動「攀爬嘉年華」今日（5日）舉行，市民可即場報名參加「攀爬同樂」活動體驗攀爬包山。同場亦會有攤位遊戲、手工藝製作等供市民參與。

昨日長洲泳灘錄得每小時超過100公里的猛烈陣風，導致籃球場3個包山棚架倒塌。《香港01》讀者今早拍攝到籃球場上倒塌的棚架，行人若無其事行經或踏單車經過，或者拍照留念。至於在足球場用於攀爬同樂活動的包山聳立，大部分攤位亦未受強風影響。不過本港今日或繼續受驟雨影響，活動能否如期舉行，仍然視乎天氣而定。

天文台指與高空擾動相關的雷雨區正遠離珠江口一帶。本港今早有雷雨，預測今日大致多雲，有幾陣驟雨。短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩東風，漸轉吹偏南風。

↓↓↓籃球場包山棚架倒塌情況↓↓↓



長洲北社三里籃球場有包山架倒塌。（Don Lee／Living Cheung Chau 活力長洲）

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下周三及周四（5月15日至5月16日）將舉行搶包山決賽暨頒獎典禮。長洲北社三里北帝廟遊樂場籃球場包山棚架倒塌，長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日表示，正準備圍封現場，並聯絡搭棚師傅今日跟進，估計拆棚需時一日，然後重新搭建包山，估計三至四日便可解決。

↓↓↓往年的包山棚架↓↓↓

