清水灣二灘、廈門灣遭豪雨沖塌　康文署懸掛紅旗籲市民避免下水

昨（4日）午本港懸掛紅色暴雨警告，西貢及將軍澳區為重災區，有市民在西貢清水灣二灘直擊雨水沿樓梯洶湧而下沖出沙灘的畫面，畫面驚險，稍一不慎恐被洪水沖走，西貢橋咀洲廈門灣則有部分沙灘被沖塌。今（5日）港九拯溺員工會於社交平台上發佈數張有關沙灘現狀的圖片，可見清水灣二灣及廈門灣部分沙灘遭豪雨沖塌，影響範圍至少逾數十米，港九拯溺員工會呼籲欲前往的市民小心危險。



康樂及文化事務署今午（5日）亦宣布，根據環境保護署的「泳灘水質預報系統」，離島區的銀礦灣泳灘及貝澳泳灘；西貢區的清水灣第二灣泳灘；及屯門區的蝴蝶灣泳灘的「泳灘水質預測指數」為4，屬於「極差」水平。該泳灘現已懸掛紅旗，為保障健康，市民應避免下水。



昨（4日）早上暴雨期間，清水灣二灘有大量洪水由路面沿樓梯湧落沙灘，洶湧澎湃。不過仍然有三四人到來，其中一名女泳客剛上水，雨水夾雜沙泥力度驚人，她要雙手抓地，緩慢移動。目擊者不斷提醒：「小心啲呀！成隻八爪魚咁，佢都扶唔穩呀！慢慢伸吓伸吓咁過嚟！小心呀，係穩先好上嚟！」最終安全扶住欄杆返回地面。

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西貢橋咀洲廈門灣部分灘面被沖塌

暴雨期間，西貢橋咀洲廈門灣部分灘面疑被暴雨沖塌，沙灘如路陷般形成一個大窿，四處可見碎石及雜物，一片狼藉。