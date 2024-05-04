將軍澳水浸｜至下午3時有12宗山泥傾瀉報告　涉坑口、清水灣道等

本港今日（4日）暴雨來襲，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，將軍澳及西貢雨勢特別嚴重。土木工程拓展署截至下午3時接獲12宗分別位於坑口道、孟公屋、清水灣道近坑口永隆道、坑口永隆道、西貢北潭路、⁠將軍澳第二期修復堆填區、西貢仁義路石坑圍、西貢碧沙路君爵堡、⁠寶琳路、⁠西貢上洋村、西貢碧沙路及西貢蛇頭的山泥傾瀉報告。該處稱已派員視察個案，斜坡維修部門正安排所需的斜坡緊急工程。其中4宗需要局部封閉行車線，但仍可在臨時交通措施下通過）。



A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚稱，今早7時起已收到市民表示多處水浸，就算當時未懸掛黃色暴雨警告信號，「區內已經落到黑雨咁」。她稱，有關部門應對速度明顯較去年「世紀暴雨」迅速，相信是汲取了去年的經驗，會繼續就暴雨的最新情況與當局保持溝通。

泥水淹浸日出康城對面露天停車場

西貢區區議員張美雄指，今早8時許起發現日出康城對面的露天停車場、環保大道及周邊道路出現水浸情況，最嚴重時水深有30厘米以上。他形容今早的水浸來得很急，估計是在復修堆填區綠化範圍的天然斜坡發生了山泥傾瀉有關，導致泥水從山上傾瀉至露天停車場位置而出現水浸。