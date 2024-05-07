珍惜生命｜疑因迎新營非禮案被捕　脫罪男學生港大企跳獲救

香港大學發生企跳事件。今（7日）午約12時32分，警方接獲港大保安員報案，指一名男子危坐港大百周年校園賽馬會教學樓平台。救援人員接報趕抵，成功將事主帶返安全位置，他沒有受傷，被送往瑪麗醫院治理。據了解，該名男子為港大二年級生鄧皓然（20歲），早前涉港大護理系迎新營非禮案被捕。法庭昨日（6日）裁定證人未能確實認出非禮男子身份，裁定鄧皓然「非禮」及「普通襲擊」罪不成立。



涉事男子企跳獲救。（網上圖片）

裁決後，昨晚網上流傳「我就係港大Ocamp非禮案俾人拉嗰個鄧皓然」的長文。發文者重申案發當晚因患有末期大腸癌的婆婆生日，自己有不在場證據。又指受案件影響被拘留5日5夜，身份被公開、名譽受損、失去朋友，承受龐大心理壓力，因而患上抑鬱症休學；而官司亦令家人積蓄毫盡，父親的情緒病惡化。文末透露「真係好攰好攰」，想到港大天台輕生。

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