港大迎新營非禮案　官指證人未穩當認出施襲者　裁被告罪名不成立

港大女生參加迎新營（Ocamp）時，聲稱活動中玩遊戲「火車捐山窿」時，遭人摸胸，後獲女組員告知是一名叫「阿強」的男子所為。後來「阿強」又在稍後的活動中，在事主左手臂打圈，令事主感到不舒服。警方事後拘捕一名男學生，他否認指控，並拒認是曾侵犯事主的人。案件早前在粉嶺法院審訊，裁判官梁雅忻今(6日)裁決指，有關非禮的指控，目擊者未有以樣貌辨認施襲者，認為未能確認被告是同一人；就普通襲擊的指控，事主在知悉被告談及色情話題下，仍自願伸出手臂讓對方作示範，裁定被告兩罪均不成立。



被告鄧皓然，20歲，學生。他被控於2023年8月20日，在新界保良局賽馬會大棠度假村活動室非禮女子X；並於同月21日，在同地宿舍客廳襲擊X。

被告鄧皓然被裁定非禮及普通襲擊罪均不成立。(資料圖片)

案發期間，事主X參加在大棠度假村舉行的港大的迎新營，除了學會幹事或師兄師姐會參與外，亦有非港大學生任助手。

事主由另一女組員告知誰是施襲者

去年8月20日晚一活動上，有人提意玩「火車捐山窿」，女事主X參與時感到有人伸手由她腋下向下掃至腰和臀部，手指並觸及她的胸，她初時以為是後面女組員碰到她，後來該女組員告訴X是另一男子所為，並指該男子是「阿強」。

阿強曾分享挑逗女子的事

凌晨時分，X和組員在宿舍客廳聊天，「阿強」和另一人加入，「阿強」分享他挑逗女子和他性交的事，又著X「伸隻手出嚟」，「阿強」在X的左手臂打圈，以示範「撩女仔」。X指當時感到不舒服，為免掃興而強忍。後來「阿強」又在與其他組員在場時問X：「有無扑過嘢？」X未有回答。

女組員只認出施襲擊頭髮厚度似周柏豪

聲稱目擊到非禮經過的女組員供稱，她認得向X施襲的男子其頭髮厚度似藝人周柏豪，同時沒有剷短，但未能認出其五官。

案件編號﹕FLCC1451/2023