葵涌邨女子涉偷$1900貨物　警部署拉人揭住所藏「白瓜子」等毒品

警方上周五（10日）接獲葵涌邨居民報案，指其擺放在門外價值約1,900元的貨物被人盜去。葵涌分區特遣隊翻查閉路電視紀錄後，鎖定一名懷疑居於附近及經常出沒上址的女子，並部署拘捕行動。人員今早（13日）在葵涌邨綠葵樓內進行反罪惡巡邏期間，發現一名可疑女子，遂上前截查，在其住所內起回部分涉案貨物，更搜出約4.5克懷疑「冰」毒、79粒俗稱「白瓜子」的第一部毒藥，以及一批吸食工具。該名女子涉嫌「盜竊」、「管有危險藥物」、「管有吸食危險藥物工具」及「管有第一部毒藥」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第7隊調查。



被捕女子（中）由警員押走。（葵青警區fb片段截圖）

根據《盜竊罪條例》，任何人犯盜竊罪，最高可判監10年。另根據《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高判罰款100萬元及監禁7年；除非根據及按照該條例的規定，否則任何人不得管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，違者可處罰款1萬元及監禁3年。另外，非法售賣或管有第一部毒藥，及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，每項罪行最高可罰款10萬元及監禁兩年。警方呼籲市民切勿以身試法。