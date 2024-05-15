警大嶼山打撃非法駕駛電動可移動工具　共拘21人最細15歲

警方表示，留意到大嶼山區內有不少市民使用電動可移動工具，部分會對其他駕駛者或行人構成危險。大嶼山警區交通隊、特遺隊及軍裝巡邏小隊人員為為確保保市民安全及打擊相關罪行，遂由前日至今日（13至15日）一連三日，在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具。行動中，警員共拘捕21人 ，並扣查21部電動可移動工具。



警方共扣查21部電動可移動工具。（警方提供）

涉案16男5女年齡介乎15至66歳，當中包括1名內地女子、1名泰籍女子、3名本地女子、1名孟加拉籍男子、2名巴基斯坦籍男子及13名本地男子，他們分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險汽車而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

另外，大嶼山警區聯同房屋署人員，向區內市民派發宣傳單張，以及貼上告示，提醒市民非法駕駛電動可移動工具的潛在危險和其違法行為。

警方共拘捕21名男女，扣查21部電動可移動工具。（警方提供）

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有可能造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格，並會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。警方同時呼籲司機要專注駕駛，多加留意路面交通情況並時刻保持警覺及注意車輛定期保養。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。