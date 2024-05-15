長沙灣塌牆│水務署：有10座樓恢復食水　已設臨時水箱向居民供水

長沙灣順寧道316至318號一幢唐樓後巷，2米乘3米磚牆於15日上午倒塌，並發生路陷，幸無人受傷，但影響地底喉管，附近13幢建築物食水供應暫停，約250名居民受影響。



長沙灣順寧道316至318號大廈後巷一幅約2米乘3米磚牆倒塌，地面亦出現路陷。（蔡正邦攝）

水務署回覆《香港01》時表示，據了解，涉事後巷旁邊的私人建築地盤正在進行地基工程。署方於5月12日接獲鄰近大廈鹹水供應出現問題，經視察後相信上址鹹水供水管出現破損，是由於相關私人建築地盤旁邊的後巷出現輕微下陷情況，導致上址鹹水供水管出現破損，影響鹹水供應。署方於5月14日完成修理及恢復鹹水供應。

及後於5月15日，水務署再接獲有關大廈食水供應出現問題，並派員到場視察後，發現大廈後巷有食水供水管嚴重破損，可能與嚴重路陷和牆壁倒塌有關。從舊水管修復工程而言，由於恐怕修復舊食水供水管，會再受路陷引致水管進一步破裂而停水的風險，署方已要求事涉承建商盡快完成鞏固路陷位置，讓工作人員能在安全的情況下先行安排敷設臨時食水水管，以爭取盡快完成修復工程。

為解決居民所需，水務署已提供了4個臨時水箱、及兩支街喉作為臨時食水供應之用，為受影響的13座樓宇居民提供臨時食水，並已聯同民政事務總署及關愛隊為居民就臨時取水安排提供適切協助，包括送樽裝水予長者及有需要人士和指示臨時水位罝，協助取水等。與此同時，水務署進行食水系統供水調道後，當中10座樓宇食水供應已陸逐恢復。

水務署會聯同民政事務總署繼續夥拍區議員及關愛隊，為居民就臨時取水安排提供支援，如有需要會進一步增加臨時食水供應措施。