荔枝角可疑車｜警前後包抄擎槍遇反抗　目擊者：大隻差佬撳停悍匪

警方今午（18日）接報，深水埗欽州街一輛私家車懷疑套上假車牌，經追查後在荔枝角長荔街近長義街，擎槍截停一輛可疑私家車，制服並拘捕車上5名男子。有目擊者向《香港01》記者表示，當時氣氛緊張，最少3名警員舉槍包圍涉事私家車，喝令車上男子下車，「好驚呀！好大聲！」，其間疑犯曾經有輕微反抗，但一名身材健碩的警員制服，「有個好大隻嘅差佬撳停咗其中一個悍匪」。



警方截查一輛可疑私家車，並制服5名男子。（網上圖片）

附近店舖職員溫先生目擊警方制服疑犯的過程，他憶述當時一輛警車已停在長荔街，當私家車沿長義街右轉進入時，尾隨有另一警車追截，最終私家車在長荔街被前後包抄，「有警車頂住，頂實咗，（可疑私家車）走都走唔到」。警員立即下車上前截查私家車，當中最少3名警員擎槍戒備，「攞支槍隊佢哋（疑犯）、喝止佢哋」，並多次口頭警告要車上的人下車，「（疑犯）梗係投降啦，叫佢落車」。

溫形容當時「好驚呀！好大聲！」，警員「圍住架車，車頭、車嘅範圍，好緊張個氣氛」，但途人未有走避，反而「爭相睇呀，睇下咩事呀，喝到咁大聲！」

探員搜查可疑車。（王譯揚攝）

溫先生指出，當時有疑犯曾試圖反抗，「但係都無用，因為有個好大隻嘅差佬撳停咗其中一個悍匪」。5名年輕男子最終被制服，「逐個逐個落車，跟住逐個逐個撳晒喺地下」，警方其後派員搜車。

疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員押上警車。（王譯揚攝）

警方於今午3時34分接獲報案，指在深水埗欽州街37A號對開，發現一輛載有5人、懷疑套上假車牌的可疑私家車。警方到場兜截，並於荔枝角長荔街近長義街截停一輛私家車，其間警員曾經擎槍，並疑曾以警棍嘗試打破車窗，私家車擋風玻璃留下蜘蛛網狀裂紋。警員其後拘捕5名涉案男子，案件暫列作「發現可疑車輛」及「藏有攻擊性武器」。