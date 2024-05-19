黃家駒墳墓刑毀｜被捕少年疑博出位　去年涉阿布泰叫囂案判守行為

一名15歲光頭少年，今日（19日）與另一名23歲男子涉嫌毀壞樂隊Beyond已故主音黃家駒的墳墓被捕。據了解，被捕15歲少年自稱患有自閉症及過度活躍症，初步調查懷疑有人為在網上博收視、引人注意而犯案。他過往行為「劣跡斑斑」，已非第一次到黃家駒墳墓搗亂，亦是去年闖入旺角「阿布泰」分店叫囂的5名被捕人之一，判簽守行為兩年。



涉案光頭少年用腳踩歌迷獻上的鮮花祭品之餘，更用錘扑遺照，導致遺照毀爛。（網上片段）

去年2月，5名當時年齡介乎14至28歲的男子，闖入阿布泰國生活百貨（現被Big C收購，全線改名「Big C」），位於旺角荷李活商業中心的分店高聲叫囂，並滋擾顧客。案中被控兩項「遊蕩導致他人擔心罪」的其中一名少年，正是今日毀壞黃家駒墳墓的光頭男子，在庭上播放的錄影會面中，他表示為「挑戰」、「過癮」，而大罵阿布泰創辦人林景楠。裁判官批准5名被告以簽保守行為方式處理，自簽2,000港元，守行為兩年，控罪獲撤銷。

光頭少年在守行為期間，今日卻偕友到將軍澳華人永遠墳場，毀壞樂隊Beyond已故主音黃家駒墳墓，涉嫌刑事毀壞被捕。他不斷以粗言辱罵黃家駒，向墓碑淋潑汽水後上前舔走，用腳踩歌迷獻上的鮮花祭品之餘，在墓碑上寫字，更用錘扑遺照，導致遺照毀爛。

翻查資料，光頭少年並非第一次到黃家駒墳墓搗亂。去年8月，已有人上載片段譴責此人到墳墓粗口辱罵黃家駒，批評黃「垃圾」、「海闊天空好X難聽」。