新亞中學疑漏煤氣｜學生親述經過：煤氣管鬆咗　異味越聞越唔對路

土瓜灣新亞中學今日（22日）發生懷疑氣體洩漏事故，有班級上化學課做實驗期間，多名學生疑吸入煤氣後感不適，有11名學生送院救治。就讀涉事班別的陳同學表示，他們當時正在化學課上以小組形式做實驗，事發時坐在毗鄰組別的煤氣管懷疑鬆脫，傳出陣陣異味：「一開burner（本生燈）有味道，一開始以為火味，但越聞越唔對路，之後發現條管露出嚟！」，教師發現後立即指示同學關上煤氣掣。有另一名女學生指，有一人在課後嘔吐，近半班同學感不適，「一開始9個（不適），之後陸續加落去，然後11人去醫院。有人嘔，嘔口水！」



有學生須送院治理。（梁偉權攝）

新亞中學就今次事件發出新聞稿，署理校長李慧敏表示，中三級學生今日中午在化學室進行實驗期間，有一本生燈喉管接駁口懷疑氣體洩漏，教師即時關閉氣體總掣及疏散學生，其詢問他們的身體狀況，當時學生均表示沒有不適。教師一直留意學生情況，至下午陸續有11名學生報稱不適、感頭暈作嘔，已即時送院治理，目前情況穩定。學校向該些學生的家人致以問候並提供協助，警方、消防及爍氣公司職員到場調查，確定學校環境安全。

校方表示，已即時啟動「危機處理小組」，其會密切關注事件並適時跟進。學校亦已發出通告，請家長在未來一兩天留意子女身體狀況，並與校方保持聯絡，以便學校跟進。

消防處則回覆《香港01》查詢指出，學校向處方報稱有煤氣洩漏，但消防到場前，學校已關上煤氣掣，消防到場後並無偵測到有煤氣洩漏。

消防到場調查。（梁偉權）

警方於今午約3時37分接報，指土瓜灣農圃道6號新亞中學發生懷疑氣體洩漏事故，據報有班級上化學課做實驗期間，多名學生疑吸入煤氣後感不適，學校職員隨即報案。救援人員趕抵，將11人送往廣華醫院救治；消防及煤氣公司職員亦到場調查，相信無即時危險。警方正調查意外起因。