水泉澳斬人案｜藥房職員睹對峙場面以為拍戲　大快活派員安撫員工

沙田水泉澳廣場昨晚（22日）發生斬人案。43歲姓林男子手持利刀闖入快餐店內斬人，多名途人見狀合力制服男子。事件中，快餐店一名女職員被斬傷，一名男經理及另一男子阻止疑犯施襲時受傷，另外一名孕婦受驚不適；疑犯報稱手傷及頭痛。

今早（23日）記者重返水泉澳廣場了解情況，藥房職員Gordon受訪時指，昨晚目睹持刀男與一名推手推車的男子對峙場面：「初頭以為拍戲。」形容當時現場不算太混亂，但聽見有人大嗌「斬人」，然後有女士帶同小童跑離現場。他表示無見過疑兇在藥房出沒。



大快活今早派出客服主任到分店安撫員工，主任向記者表示：「同事心態而家都正面。」大快活回覆指，集團現正積極為受傷員工及其家人提供協助。由於案件已交由警方處理，集團不便再作評論。



警方於5月22日晚上7時12分接獲多人報案，指43歲林姓男子在博泉街1號一間餐廳懷疑以刀襲擊50歲朱姓女職員。警員接報到場，經初步調查，相信林男在上址以一把長約30厘米的廚刀襲擊朱女，46歲黃姓男職員和44歲霍姓男顧客上前制止林男，其間受傷。林男涉嫌「傷人」被捕，案件交由沙田警區重案組跟進，朱女手臉受傷，黃男頸部受傷，霍男臉部受傷，至於42歲樂姓女顧客受驚不適，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。林男同樣手臉受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院，其後轉送至大埔醫院治理。據了解，樂女懷有身孕。

持刀男子逃至街市對開遭途人制服，再交由警員處理。（facebook／水泉澳@水仔大家庭 Chrissie Ma）

一名女職員須送院治理。