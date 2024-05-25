有片︱澳洲鴕鳥鴯鶓天水圍區大步走　流浪3小時後被尋獲

今日（25日）早上7時18分，警方接報指，天水圍天秀路公園籃球場對開有一隻疑是澳洲鴕鳥「鴯鶓」徘徊。惟警員到場未發現其身影，遂與漁護署及愛協人員在附近四出找尋。



有網民上載影片，可見疑是失走的鴯鶓在行車線上狂奔，速度甚快，即使身旁有私家車經過，亦無阻其去路。網民紛紛留言「訓過籠，趕返工」、「走失鳥」、「自由鳥」相當幽默。其後又有網民和讀者追蹤到鴯鶓，分別在天悅邨和頌富商場對開「野生捕獲」其動態。至上午10時左右，人員終於在濕地公園後備停車場附近找到鴯鶓，正設法將牠捉住，案件列流浪動物發現。



《香港01》向天水圍濕地公園查詢，職員表示，走失的鴯鶓並非濕地公園所有，據了解屬於流浮山一個私人農莊。



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上月18日流浮山一間農場疑有義工沒有關好門閘，導致3隻鴯鶓走失，其中兩隻相繼被尋回，餘下一隻一直未有蹤影，職員四處找尋，其間獲巿民提供資料，拍攝到該隻鴯鶓在馬路中，旁邊車輛穿梭。最終最後一隻鴯鶓於距離農莊約1.6公里的元朗鳯降村尋回。

▼4月18日流浮山一間農場尋回走失鴯鶓▼



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資料顯示，鴯鶓別名澳洲鴕鳥，是現存世上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥。由於只分布於澳洲，是澳洲國徽上的動物之一。鴯鶓有三根腳趾且呈三趾腳型；而鴕鳥只有兩根腳趾。鴯鶓有一對細小的翅膀，但不會飛行。身高由1.5至2米，體重約45公斤，最多不超過60公斤，雄鳥的體型較為細小。他們可以以快速和省力的小跑走很遠的路，衝刺時最快速度可達每小時80公里，每跨步可達3米。

鴯鶓並非瀕危動物，輸入本港飼養須到漁護署簽發許可證。根據香港法例第139章《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》，漁護署透過管制鳥獸輸入香港，預防動物疾病的傳入。