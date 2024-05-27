旺角2死車禍．車CAM｜電單車猛撼的士　鐵騎男女飛彈半空再墮地

旺角昨日（26日）凌晨發生奪命車禍，22歲電單車司機及24歲女乘客雙雙喪命。今日網上流傳一段車CAM，顯示的士沿彌敦道往深水埗方向行駛，至亞皆老街交界，電單車高速駛至，攔腰直撼的士車身，電單車上兩人登時飛彈上半空，再跌落旁邊行人路；的士亦被撞到打「白鴿轉」。片段顯示，的士行車方向是綠燈。



車CAM拍攝時間是凌晨2時44分，涉事的士沿彌敦道往深水埗行駛，至亞皆老街交界，電單車在右方高速駛至，猛撼的士車身。電單車上兩人飛彈數米高，再跌落恒生銀行門外的行人路；同時間的士餘勢未了，在路中打「白鴿轉」才停下。

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傷者昏迷倒地，送院後不治。（陳永武攝）

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事發於昨日（26日）凌晨2時46分，警方接報一輛電單車沿亞皆老街往彌敦道西行，期間與一輛沿彌敦道北行的士相撞。電單車男司機姓陳（22歲），載住姓張女乘客（24歲），兩車相撞後兩人均跌出車外，全身多處嚴重受傷，昏迷不醒。其間一名姓王的男途人（69歲）亦疑被碎片擊中受傷。姓楊的士司機（27歲）及姓施的士乘客（38歲）四肢受傷，而該名途人則面部受傷，5人被送往廣華醫院治理，電單車司機及電單車女乘客搶救無效，分別於凌晨3時55分及3時43分被證實死亡。

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。