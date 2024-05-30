再有跨國公司墮Deepfake騙案　港員工與「CFO」視像會議失$400萬

早前英國知名工程顧問公司奧雅納（Arup）捲入人工智能深偽（AI Deepfake）騙案，有香港員工轉帳約1.95億港元至騙徒戶口。近日又有跨國公司「中招」，其香港區職員於5月與收到公司「首席財務官」的訊息及Zoom視像會議後，按對方指示匯款約400萬港元至不同戶口，豈料事後發現「上司」的影像，原來是騙徒利用公司上司及其他投資公司代表的公開片段作素材，配合Deepfake技術將說話內容篡改，然後在視像會議播放，以假亂真。



據了解，受騙的女職員是一間英國公司駐香港的負責人。今年5月20日，她收到一名自稱是其公司「首席財務官」的Whatsapp信息。事主看到對方Whatsapp的頭像與英國公司的上司一模一樣，遂與翌日（21日）與對方進行Zoom視像會議。

在視像會議上，「首席財務官」要求事主匯款約400萬港元到不同的銀行戶口，作為開分公司的資金。由於在視像會議中，「首席財務官」的聲線及外貌與平時一樣，事主不虞有詐，當日即聽從指示，多次匯款至騙徒指定的銀行帳戶。其後事主向公司查證，始醒覺受騙，於是報警求助。警方提醒市民如遇到陌生來電或訊息聲稱是親友或上司，又要求匯款，切記要立即聯絡對方查證。

早前警方曾召開記者會，交代同類Deepfake騙案的手法。(資料圖片)